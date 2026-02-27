健康網》醫：2簡單運動 助男人「性」福 女人做更好

家健診所泌尿科醫師胡蔚祥強調，想改善漏尿卻抓不到凱格爾運動訣竅的女生，也推薦做鳥狗式、死蟲式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性若想改善性生活，有兩項簡單的運動，在家就能做。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」分享改善性能力的兩個訓練動作：鳥狗式（bird dog）、死蟲式（dead bug），只是常見的熱身動作，卻能幫助訓練骨盆底肌群、改善性功能。不需負重，在家也可以做。胡蔚祥強調，想改善性功能的人們可以做，想改善漏尿卻抓不到凱格爾運動訣竅的女生更推薦做。

骨盆底肌為什麼對性功能很重要？胡蔚祥說明，骨盆底肌群是一個位在骨盆出口的肌肉控制系統，負責支撐內臟、控制尿道與肛門、抵抗腹部壓力、穩定骨盆。對性功能來說，它的角色有：勃起的穩定度與維持時間、射精前的控制感，同時參與排尿與性功能的調節。

為什麼死蟲式和鳥狗式可以訓練骨盆底肌？胡蔚祥說明，在人體的神經控制上，骨盆底肌通常不是單獨工作，而是與腹橫肌、多裂肌、橫膈膜等深層核心肌群一起協同運作。這兩個動作在維持核心穩定的時候會迫使骨盆底肌一起參與。

那麼，為什麼不只做凱格爾運動就好？胡蔚祥說明，凱格爾式運動是孤立式、主動式骨盆底肌收縮的運動，在臨床上是主要訓練選項。但凱格爾式運動本身較少訓練到與其他核心肌群的協同、出力與放鬆的時機，且在沒有專業指導的情況下，很多人其實很難找到正確用力方式。

胡蔚祥總結，死蟲式和鳥狗式並不會取代凱格爾式運動，但可以透過「迫使骨盆底肌參與核心穩定」的方式，幫助建立正確的神經連結，讓後續的凱格爾訓練更有效。

胡蔚祥分享，鳥狗式、死蟲式兩個常見熱身動作，卻能幫助訓練骨盆底肌群，改善性功能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

