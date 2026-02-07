自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康年菜陪你過好年 澎湖衛局推：高纖、低油鹽、低糖

2026/02/07 15:35

澎湖縣政府推動健康年菜，陪你過好年。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府推動健康年菜，陪你過好年。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局今（7）日攜手五鄉一市共9處社區據點，運用在地特色食材，聯手推出10道澎湖在地健康年菜。澎湖縣長陳光復、議員許國政、衛生局長陳淑娟，鼓勵民眾選用在地、當季食材，實踐「吃在地、食當季」的食農理念，並透過減糖、減鹽、少油的烹調方式。

陳光復表示，農曆年節家家戶戶團聚，餐桌豐盛澎湃，但若攝取過多高油、高鹽、高糖食物，容易增加身體負擔。呼籲民眾掌握「未精製全榖雜糧、減糖減鹽、新鮮蔬果少加工」3大原則。澎湖擁有豐富且新鮮的在地食材，如金瓜、鮮魚、麵線、蝦、高麗菜等，只要運用簡單、清爽的料理方式，就能美味可口、符合「低油、低鹽、低糖、高纖維」的健康年菜首選。

此次健康年菜成果發表會，參與的社區據點及菜色包括：馬公重光社區「珠蔥涼拌珠螺冷盤」、湖西湖東社區「金瓜蝦米油飯」、望安東安社區「步步糕升金瓜菜頭粿」、七美東湖社區「年年有餘清蒸魚」、馬公山水社區「翠玉蛤蠣珍味麵線」、馬公朝陽社區「紹興醉蝦」、白沙小赤社區「春福海味燴高麗」、馬公光明社區「富貴長年雞湯」、西嶼小門社區「好事花生團圓粿」，以及澎湖縣社區營養推廣中心提供「時令水果」。

發表會中，陳光復頒獎感謝各社區據點用心提供特色菜色，並體驗手作花生粿；各社區據點與營養師也逐一介紹健康年菜的料理特色與營養原則，現場試吃後，眾人一致稱讚美味可口、健康不減風味，氣氛熱絡。

在發表會上，各社區據點與營養師介紹健康年菜的料理特色與營養原則，眾人一致稱讚美味可口、健康不減風味。（記者劉禹慶攝）

在發表會上，各社區據點與營養師介紹健康年菜的料理特色與營養原則，眾人一致稱讚美味可口、健康不減風味。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府致贈感謝狀，給協助健康年菜各社區。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府致贈感謝狀，給協助健康年菜各社區。（記者劉禹慶攝）

