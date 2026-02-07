自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》知名電視製作人回台不到1天猝死 醫揭「主動脈剝離」6大警訊

2026/02/07 15:10

人稱山哥的知名電視製作人劉淞山日前從中國返台不到1天，即發生主動脈剝離憾事。秀傳醫院指出，有6大肇因會引發病變，氣溫驟降，不可不慎。（取自劉淞山臉書）

人稱山哥的知名電視製作人劉淞山日前從中國返台不到1天，即發生主動脈剝離憾事。秀傳醫院指出，有6大肇因會引發病變，氣溫驟降，不可不慎。（取自劉淞山臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣藝人曹蘭的舅舅，人稱山哥的知名電視製作人劉淞山剛從中國返台，卻因主動脈剝離，不幸離世，享壽72歲。秀傳醫院指出，主動脈剝離常無聲息地撕裂人體的主動脈，一旦發作，往往來勢洶洶，也令人措手不及。

根據藝人陳凱仁的臉書指出，山嫂透露丈夫出現身體不適時，在送往桃園醫院時告訴山哥：「病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我。山哥只是點了點頭，他很清楚，也很平靜。

根據秀傳醫院衛教資料，主動脈剝離（Aortic Dissection，AD），是一種危急且嚴重的主動脈疾病。主要是指主動脈壁的層間分離，導致血液在主動脈血管壁內部的走行通道，產生一層假性分離腔。而這種情況可能會導致血液穿過主動脈壁，引起主動脈破裂或主動脈閉鎖，進而危及生命。

病患出現突發性嚴重的胸痛、背部疼痛、呼吸困難、心悸、頭暈、噁心、嘔吐等。治療主動脈剝離，通常是需要立即手術干預，內容包括：主動脈置換手術或其他相應的血管修補手術。

秀傳醫院表示，主動脈剝離產生6大原因：

1.主動脈壁的結構變化：
主動脈壁的異常變化，可能會增加主動脈發生剝離的風險。然而，當主動脈壁出現結構異常，如：主動脈內層的撕裂或疤痕、主動脈壁的脆弱性增加等，都會使主動脈變得更加脆弱，便可能導致主動脈剝離的發生。

2.高血壓：
長期不受控制的高血壓，是主動脈剝離最常見的危險因子。不但會增加主動脈內壓，還會使主動脈承受更大的壓力，進一步誘發主動脈剝離的風險。

3.動脈粥樣硬化：
動脈粥樣硬化，是一種動脈壁的疾病。當動脈壁內層的脂質、膠原纖維等物質積聚形成粥樣斑塊時，就容易導致主動脈壁變薄、脆弱，當高血壓或外力影響時，便更容易產生剝離，使得主動脈剝離之風險增加。

4.遺傳因素：
家族性主動脈病變或主動脈剝離的遺傳性疾病，可能會使個體更容易發生主動脈剝離現象。而這類患者即使年紀輕輕，也可能因主動脈壁強度不足，在沒有明顯誘因的情況下發生主動脈剝離。

5.主動脈瘤：
患有主動脈瘤的個體，特別是直徑較大的主動脈瘤，若未加以控制，可能會使主動脈剝離的風險大幅提升。

6.傷害或外科手術：
主動脈剝離，也可能是由外傷或外科手術引起，造成主動脈壁的損傷和撕裂。故劇烈的胸部創傷（如：車禍、高空墜落）或心血管手術中不慎造成的主動脈損傷，也可能成為主動脈剝離的導火線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中