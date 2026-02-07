健康網》知名電視製作人回台不到1天猝死 醫揭「主動脈剝離」6大警訊

人稱山哥的知名電視製作人劉淞山日前從中國返台不到1天，即發生主動脈剝離憾事。秀傳醫院指出，有6大肇因會引發病變，氣溫驟降，不可不慎。（取自劉淞山臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣藝人曹蘭的舅舅，人稱山哥的知名電視製作人劉淞山剛從中國返台，卻因主動脈剝離，不幸離世，享壽72歲。秀傳醫院指出，主動脈剝離常無聲息地撕裂人體的主動脈，一旦發作，往往來勢洶洶，也令人措手不及。

根據藝人陳凱仁的臉書指出，山嫂透露丈夫出現身體不適時，在送往桃園醫院時告訴山哥：「病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我。山哥只是點了點頭，他很清楚，也很平靜。

根據秀傳醫院衛教資料，主動脈剝離（Aortic Dissection，AD），是一種危急且嚴重的主動脈疾病。主要是指主動脈壁的層間分離，導致血液在主動脈血管壁內部的走行通道，產生一層假性分離腔。而這種情況可能會導致血液穿過主動脈壁，引起主動脈破裂或主動脈閉鎖，進而危及生命。

病患出現突發性嚴重的胸痛、背部疼痛、呼吸困難、心悸、頭暈、噁心、嘔吐等。治療主動脈剝離，通常是需要立即手術干預，內容包括：主動脈置換手術或其他相應的血管修補手術。

秀傳醫院表示，主動脈剝離產生6大原因：

1.主動脈壁的結構變化：

主動脈壁的異常變化，可能會增加主動脈發生剝離的風險。然而，當主動脈壁出現結構異常，如：主動脈內層的撕裂或疤痕、主動脈壁的脆弱性增加等，都會使主動脈變得更加脆弱，便可能導致主動脈剝離的發生。

2.高血壓：

長期不受控制的高血壓，是主動脈剝離最常見的危險因子。不但會增加主動脈內壓，還會使主動脈承受更大的壓力，進一步誘發主動脈剝離的風險。

3.動脈粥樣硬化：

動脈粥樣硬化，是一種動脈壁的疾病。當動脈壁內層的脂質、膠原纖維等物質積聚形成粥樣斑塊時，就容易導致主動脈壁變薄、脆弱，當高血壓或外力影響時，便更容易產生剝離，使得主動脈剝離之風險增加。

4.遺傳因素：

家族性主動脈病變或主動脈剝離的遺傳性疾病，可能會使個體更容易發生主動脈剝離現象。而這類患者即使年紀輕輕，也可能因主動脈壁強度不足，在沒有明顯誘因的情況下發生主動脈剝離。

5.主動脈瘤：

患有主動脈瘤的個體，特別是直徑較大的主動脈瘤，若未加以控制，可能會使主動脈剝離的風險大幅提升。

6.傷害或外科手術：

主動脈剝離，也可能是由外傷或外科手術引起，造成主動脈壁的損傷和撕裂。故劇烈的胸部創傷（如：車禍、高空墜落）或心血管手術中不慎造成的主動脈損傷，也可能成為主動脈剝離的導火線。

