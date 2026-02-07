自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

老化未必不可逆？ 研究揭示腸道修復力 關鍵在「年輕微生物」

2026/02/07 14:34

腸道微生物不只影響消化，更是調控老化的關鍵。研究發現，年輕的菌群能「喚醒」幹細胞，加速受傷後的自我修復；圖為腸道菌示意圖。（取自Freepik）

腸道微生物不只影響消化，更是調控老化的關鍵。研究發現，年輕的菌群能「喚醒」幹細胞，加速受傷後的自我修復；圖為腸道菌示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼年紀越大，腸胃一壞、受傷後復原的速度就特別慢？這不只是體力變差，而是身體的「自我修復速度」正在放慢。一項最新動物研究發現，老化腸道的修復能力可能並非完全不可逆；腸道內微生物的變化，可能是影響幹細胞活性、決定復原速度的關鍵因素。

據科學媒體《ScienceAlert》報導，這項由德國烏爾姆大學（Ulm University）發表於《幹細胞報告》（Stem Cell Reports）的研究，利用小鼠模型探索了老化與微生物的關聯。研究團隊發現，老年小鼠的腸道之所以修復緩慢，與腸道幹細胞的活性下降有關。

為了驗證這是否可逆，團隊採取交叉移植設計，將「年輕小鼠」的腸道微生物移植到老年小鼠體內。結果顯示，老年小鼠的腸道幹細胞活性獲得顯著改善，腸道內壁的再生速度與受傷後的癒合能力，也出現了類似年輕時的特徵。

這項研究還揭露了一個值得注意的現象。一種名為「阿克曼氏菌」（Akkermansia）的細菌，過去常被視為抗肥胖、抗發炎的益生菌；但在老化小鼠的腸道環境中，高濃度的阿克曼氏菌反而與Wnt信號（與細胞再生相關的重要訊息傳遞路徑）的抑制呈現相關性，導致組織再生變慢。這暗示了腸道細菌的影響力並非絕對，而是取決於宿主的年齡與生理環境。

修復新線索 仍待進一步驗證

這項發現為理解老化相關的腸道功能退化提供了新的機制線索。這意味著，未來針對老化相關腸道問題的研究，或許可從調控腸道生態著手，以維持組織修復力。不過科學家也強調，目前這僅是動物實驗成果，人類腸道環境更為複雜，是否適用於人體仍需更多研究證實。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中