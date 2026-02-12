健康網》北市傳漢他死亡 專家：溝鼠善穿梭管線 漂白水這樣配最好

北市大安區發生有人因漢他病毒過世，不少人憂心漢他病毒疫情升溫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市大安區一名民眾受到漢他病毒感染，發病僅8天便於1月13日離世，疾管署說明該名個案為25年來首例漢他死亡案例，該死亡病例引發民眾不安，並且有民眾陸續在社群媒體發布老鼠在市區熱鬧處亂竄、以及捷運上有老鼠的影像。

據報導，高雄市府同時積極整備，防範漢他病毒透過鼠類傳染。高市府針對市場、夜市、餐廳以及周邊住家，加強清消與滅鼠工作。高市衛局提醒，民眾進行年終大掃除時，務必先配戴口罩與橡膠手套，確保自身防護，尤其清理易成為鼠類藏匿的空間前，應先將門窗打開通風30分鐘再打掃，避免吸入或接觸遭鼠類排泄物或分泌物污染的塵土。

關於清潔用的漂白水該怎麼調，疾管署表示，稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

過年將至，春節大掃除期間，看到老鼠蹤跡時如何判別居家環境的漢他病毒風險等級、降低感染風險？平時又應該怎麼做呢？台灣漢他病毒的傳播生態、吸入性感染的潛在危機是什麼？此次案件中，應該執行什麼樣的處理程序？

台灣科技媒體中心邀請國立臺灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所所長暨副院長蔡坤憲說明，漢他病毒一直都存在台灣，目前主要存在於部份溝鼠族群，傳播途徑是老鼠的排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液以及其污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，也因此在過年大掃除時，常出現人類意外被感染發病的案例。國內有進行全島的漢他病毒疫鼠調查，都會區有記錄到疫鼠的分布。

蔡坤憲說明，溝鼠喜歡油性環境，例如餐飲業附近的水溝，而溝鼠可以沿著水管移動，並鑽過隙縫或孔洞進入室內，因此民眾要特別留意居家環境是否有溝鼠可以入侵的路徑。大掃除清理時應戴上口罩防止吸入粉塵，也要記得先以稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒水作用30分鐘後再行清理。

過去政府曾推動「滅鼠週」，民眾可向里長領取老鼠藥來投藥，但後續發現其他動物因捕食吃到老鼠藥的老鼠而死亡，所以取消。目前防鼠措施主要是推廣民眾的居家環境管理，可遵循3不要點：「不讓牠來、不要讓牠吃、不要讓牠住」，平時收好食物和飼料、做好廚餘管理，定期整理居家環境，清潔許久未動的家具或儲藏空間，讓老鼠沒得吃也沒地方住，老鼠自然不會停留家中。

疾管署建議漂白水與清水用1:9比例調和。（疾管署提供）

