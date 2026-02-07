自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症不是天注定！ WHO揭真相：抽菸、喝酒害死最多人

2026/02/07 10:54

WHO最新研究證實，全球超過三分之一的癌症其實可以預防，其中「抽菸」與「喝酒」正是害死最多人的兩大頭號元兇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

WHO最新研究證實，全球超過三分之一的癌症其實可以預防，其中「抽菸」與「喝酒」正是害死最多人的兩大頭號元兇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕身邊只要有人罹癌，很多人第一句話就是：「可能是命不好。」但世界衛生組織（WHO）最新分析打破了這個宿命論：全球超過三分之一的癌症病例，其實與「運氣」無關，而是源於可以改變的生活習慣與環境因素。研究點名，抽菸、喝酒、肥胖與空氣污染，是導致大量癌症發生的關鍵元兇。

據科學媒體《ScienceAlert》報導，這項由WHO發表於權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究，分析了2022年全球近1900萬例新發癌症個案。結果發現，約有38%的癌症病例與30個「可改變的風險因子」高度相關。

換句話說，每年有數百萬例的致命癌症（如肺癌、胃癌、子宮頸癌），在統計上並非不可避免；透過改變行為、接種疫苗或改善環境，可大幅降低發生的機率。WHO流行病學家索爾喬馬塔拉姆（Isabelle Soerjomataram）強調：「解決這些可預防的成因，是減輕全球癌症負擔最強大的機會。」

在所有可預防的致癌風險中，「抽菸」毫無意外排名第一，單單這項習慣就導致了當年全球15%的癌症病例；若單看男性，比例更高達23%。

排名第二的則是「喝酒」。數據顯示，酒精導致了當年約3.2%、即70萬例的新發癌症。除了菸酒，體重過重（高BMI）、運動不足、嚼食檳榔等習慣，也都是榜上有名的致癌推手。這也意味著，癌症並不只是醫院的事，而是每天生活選擇累積出來的結果。

男女風險大不同 空污也是幫兇

性別差異在致癌風險上也相當明顯。對女性而言，最大的可預防風險來自「感染」，特別是人類乳突病毒（HPV）導致的子宮頸癌。雖然目前已有HPV疫苗可預防，但全球覆蓋率仍有待提升。

此外，環境因素也不容忽視。研究指出，在東亞地區，約15%的女性肺癌病例與空氣污染有關；而在北非與西亞，空污則導致了約20%的男性肺癌。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中