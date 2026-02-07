癌症不是天注定！ WHO揭真相：抽菸、喝酒害死最多人

WHO最新研究證實，全球超過三分之一的癌症其實可以預防，其中「抽菸」與「喝酒」正是害死最多人的兩大頭號元兇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕身邊只要有人罹癌，很多人第一句話就是：「可能是命不好。」但世界衛生組織（WHO）最新分析打破了這個宿命論：全球超過三分之一的癌症病例，其實與「運氣」無關，而是源於可以改變的生活習慣與環境因素。研究點名，抽菸、喝酒、肥胖與空氣污染，是導致大量癌症發生的關鍵元兇。

據科學媒體《ScienceAlert》報導，這項由WHO發表於權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究，分析了2022年全球近1900萬例新發癌症個案。結果發現，約有38%的癌症病例與30個「可改變的風險因子」高度相關。

請繼續往下閱讀...

換句話說，每年有數百萬例的致命癌症（如肺癌、胃癌、子宮頸癌），在統計上並非不可避免；透過改變行為、接種疫苗或改善環境，可大幅降低發生的機率。WHO流行病學家索爾喬馬塔拉姆（Isabelle Soerjomataram）強調：「解決這些可預防的成因，是減輕全球癌症負擔最強大的機會。」

在所有可預防的致癌風險中，「抽菸」毫無意外排名第一，單單這項習慣就導致了當年全球15%的癌症病例；若單看男性，比例更高達23%。

排名第二的則是「喝酒」。數據顯示，酒精導致了當年約3.2%、即70萬例的新發癌症。除了菸酒，體重過重（高BMI）、運動不足、嚼食檳榔等習慣，也都是榜上有名的致癌推手。這也意味著，癌症並不只是醫院的事，而是每天生活選擇累積出來的結果。

男女風險大不同 空污也是幫兇

性別差異在致癌風險上也相當明顯。對女性而言，最大的可預防風險來自「感染」，特別是人類乳突病毒（HPV）導致的子宮頸癌。雖然目前已有HPV疫苗可預防，但全球覆蓋率仍有待提升。

此外，環境因素也不容忽視。研究指出，在東亞地區，約15%的女性肺癌病例與空氣污染有關；而在北非與西亞，空污則導致了約20%的男性肺癌。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法