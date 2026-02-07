自由電子報
健康 > 護眼顧齒

老花眼藥水新突破！ FDA點頭放行 醫曝台灣為何買不到

2026/02/07 10:26

FDA近日核准首款雙效老花眼藥水，不過國內眼科醫師指出，這類藥物並非人人適合，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限。（圖擷取自freepik）

FDA近日核准首款雙效老花眼藥水，不過國內眼科醫師指出，這類藥物並非人人適合，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限。（圖擷取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕老花眼藥水迎來新進展，FDA（美國食品藥物管理局）近日核准首款雙效老花眼藥水，點藥30分鐘內見效、視力改善可維持長達10小時，被視為老花族擺脫眼鏡的新希望。不過眼科醫師指出，這類藥物並非人人適合，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限，成為藥商評估是否引進台灣的重要考量。

中華民國眼科醫學會監事、三總眼科特聘主治醫師呂大文表示，老花眼藥水的原理在於「縮小瞳孔」，藉此拉長景深，就像相機縮小光圈一樣，讓近距離視物變得較為清楚，對於原本有100到200度遠視、需要配戴老花眼鏡的人，點藥後確實可能在短時間內改善近距離視力。

不過，台灣高度近視人口比例高，這類藥物並非人人適用。呂大文說，當瞳孔縮小後，高度近視者反而可能覺得影像更模糊，甚至有近視度數「加深100到150度」的感覺，看遠更不清楚，最後仍可能需要戴眼鏡。

相較之下，最理想的族群是原本有輕度遠視、約150度左右的人，這類患者點藥後，往往能同時兼顧看遠與看近，滿意度最高。此外，台灣已有超過百萬人接受過近視雷射手術，這群人當初就是為了擺脫眼鏡，當老花出現時，對「不戴老花眼鏡」的期待更高，新型老花眼藥水對這個族群特別有吸引力。

在藥物設計上，呂大文說，最新獲FDA核准的老花眼藥水採「複方設計」，結合 Carbachol（卡巴可） 與 Brimonidine Tartrate（酒石酸溴莫尼定） 兩種成分，前者負責縮小瞳孔、提升近距離視覺清晰度，後者可延長縮瞳時間、避免瞳孔很快放大，讓單次點藥的效果維持更久。

呂大文說，目前國內尚未有專門以「老花眼」為適應症核准的眼藥水產品，現行臨床僅有治療青光眼的縮瞳劑，如毛果芸香（Pilocarpine），點藥後雖也可能改善近距離視力，但藥效時間短，且可能增加眼睛發炎反應，需要頻繁使用，並非為老花設計。

呂大文以毛果芸香為例，台灣健保給付一瓶約新台幣59元，但在美國市場售價約80美元（約新台幣2500元）；至於此次獲美國食品藥物管理局核准的複方新藥，預估售價可能落在150美元（約新台幣4800元），市場規模與定價策略，都是藥商評估是否引進台灣的重要考量因素。

呂大文也提醒，即使新藥帶來突破，未來若引進台灣，仍須經過適應症審查、族群評估與臨床使用規範，這類藥物在美國同樣屬於處方用藥，必須經醫師開立處方，民眾不宜自行從海外購藥使用。

