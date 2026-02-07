自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

基隆醫院推健康版三牲 傳統拜拜也能健康無負擔

2026/02/07 09:37

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節快到了，許多民眾過年會準備拜祖先供桌食品，從三牲、發糕等，但這些傳統供桌食材，隱藏著不少健康風險，衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭與廚師張家瑀設計「不一樣的過年拜拜供桌」，讓供品不只象徵吉祥，也能好吃又健康。

林鈺庭說，傳統拜拜供桌上的三牲，通常包括全雞、三層肥肉及整尾的魚，食物很豐盛，但卻暗藏健康隱憂。

以常見的三層肉為例，飽和脂肪含量高，攝取過多容易增加心血管疾病風險；全雞蒸煮導致的肉質乾柴與腥味，常讓民眾使用更多的胡椒鹽調味；而整尾魚雖然營養價值高，但對長輩或孩童而言，魚刺反而成為進食的風險；還有發糕、糖果、餅乾等也有高熱量陷阱。

她和廚師設計的「健康版三牲」保留拜拜的意義，也讓食物更營養健康，以質地軟嫩的豬腰內肉取代傳統三層肥肉，搭配五香豆干與冬瓜做成改良版東坡肉，沒有油膩負擔。雞若利用滾水悶煮讓雞肉吃起來更滑嫩，再搭配以天然香料與蔬果製作莎莎醬取代胡椒鹽，會更加軟嫩清爽。魚則保留頭尾，利用鱸魚的魚肉做成麵疙瘩，兼顧優質蛋白質與進食安全。

發糕也是供桌上不可或缺的角色，林鈺庭建議民眾不添加精緻糖與麵粉，改用當季水果和吉利丁粉打發製成，作法簡單還能呈現討喜的顏色與風味，且熱量低、負擔小。

林鈺庭說，「不一樣的過年拜拜供桌」讓傳統與現代健康觀念並肩同行，調整食材烹調方式，讓家人團圓在一起吃得好又吃得健康。

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌，過年團圓吃得健康。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭設計不一樣的拜拜供桌，過年團圓吃得健康。（記者盧賢秀攝）

