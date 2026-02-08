自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春天一到睡不飽？ 營養師揭4大飲食法抗春睏

2026/02/08 19:56

好食課營養師何采璇建議，抗春睏每天可攝取5蔬果，補充植化素與纖維質，幫助身體抗氧化、調節腸道菌相，改善因季節轉換引起的腸胃不適；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師何采璇建議，抗春睏每天可攝取5蔬果，補充植化素與纖維質，幫助身體抗氧化、調節腸道菌相，改善因季節轉換引起的腸胃不適；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春天一到，很多人可能開始覺得特別睡不飽，古代詩人孟浩然曾說：「春眠不覺曉」，這並非偷懶的藉口，而是真有科學依據。好食課營養師何采璇（Sally）指出，春天特別容易感到疲倦、嗜睡、注意力不集中，其實是因為身體正在適應季節轉換的生理反應。若想抗春睏，建議可從日常4大飲食法著手，有助讓你對抗疲勞、找回活力。

什麼是「春睏」（Spring Fatigue）

何采璇於臉書專頁「好食課」發文說明，所謂春睏，簡單來說，就是身體從冬天過渡到春天時的適應現象。冬天為了保暖，周邊血管會收縮；到了春天氣溫回升，血管跟著舒張。此外，血氧因重新分配，皮膚與四肢血流量增加，供應腦部的血氧量相對減少，身體就會產生一種懶洋洋、使不上力的感覺。

春睏常見症狀一次看

至於春睏常見症狀，包括疲倦無力全身軟綿綿，提不起勁；嗜睡、易睏，睡很久還是覺得睡不飽；注意力不集中，頭腦昏沉，工作效率下降；以及消化不良。

全榖雜糧、5蔬果不可少

想要抗春睏，趕走瞌睡蟲，何采璇建議日常飲食可多選擇未精製的全穀雜糧，如糙米、地瓜與燕麥，補充膳食纖維與維生素B群，有助能量代謝與神經系統正常運作，也比精緻澱粉佳。同時，每天攝取吃足5蔬果，補充植化素與纖維質，幫助身體抗氧化、減輕發炎反應，也能攝取豐富的纖維質，調節腸道菌相，改善因季節轉換引起的腸胃不適。

鐵質與飲水補血氧、助排廢

此外，她也建議補充鐵質，它是運送氧氣的重要營養素，氧氣充足，疲勞感自然下降。推薦食材如紅肉、豬血、鴨血與莧菜等，提醒餐後搭配富含維生素C的水果，可提升吸收率。另，水分補充也不可忽略，每日應攝取約體重公斤數x30-35毫升的水量，有助代謝廢物，減輕昏沉感。

何采璇提醒，除了飲食，春天也建議多到戶外走走、曬曬太陽，幫助調節生理節律，讓身體更快跟上春天的節奏。

