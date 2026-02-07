自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》久坐會加速失智？ 研究揭別忽略這關鍵

2026/02/07 10:53

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，久坐等族群失智風險增加，關鍵在於鳶尾素過低。想提升鳶尾素，建議進行快走等活動，才能護腦；情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，久坐等族群失智風險增加，關鍵在於鳶尾素過低。想提升鳶尾素，建議進行快走等活動，才能護腦；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人每天久坐工作、滑手機，卻很少意識到，這個習慣可能正在悄悄影響大腦健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，長時間久坐、身體慢性發炎、早衰型腦代謝體質等族群與失智風險增加有關，關鍵在於體內鳶尾素（Irisin）濃度普遍過低。若想提升鳶尾素，只是偶爾起身走路效果有限，建議每天進行快走、爬坡、阻力訓練或間歇活動，才能增進對大腦的保護效果。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，大腦退化的起點，其實在於傳送到大腦的溝通訊號出問題，當人體活動時，有收縮的肌肉會釋放一個關鍵分子：鳶尾素，而這個分子，其實就是身體用來連結運動、肌肉與大腦的那條隱形訊號橋樑，也能幫助大腦學習與修復。

張家銘進一步說明，鳶尾素進入大腦之後，啟動的不是單一反應，而是一整套護腦工程。首先是讓腦源性神經滋養因子（BDNF）增加，它如同大腦的營養液，負責神經新生、突觸可塑性、記憶形成以及情緒穩定。其次是啟讓粒線體升級、神經細胞產生能量的效率變好、自由基下降。最後是讓自噬系統開始運作。負責清掉錯誤摺疊蛋白、類澱粉蛋白、老化粒線體，這些正是阿茲海默症、巴金森氏症最核心的分子病理來源。

此外，研究也發現，久坐、身體慢性發炎、早衰型腦代謝體質等3大族群，體內鳶尾素低活性偏低，也特別需要鳶尾素進行護腦工程。至於想要增加鳶尾素，是不是每天多走路就好？從分子醫學來看，關鍵不在有沒有動，而在於有沒有活動到「身體真的需要調整能量」的程度。例如：快走、爬坡、阻力訓練、間歇活動等運動，才能讓細胞內的能量比例改變，進而讓粒線體開始升級。

此外，張家銘強調，運動時間是否足夠也很重要，每天20分鐘是一個很實際的門檻，時間太短只會流汗，不能啟動基因重塑，想要真正改變體質，需要建立長期而規律運動習慣，而不是偶爾一次很累的運動。

