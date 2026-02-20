自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

過年吃太好腸胃鬧脾氣 這樣做不用忌口

2026/02/20 06:23

中醫師邱品傑建議，民眾年節放假吃得太豐盛，感到胃部悶痛或噁心時，可以透過穴位按摩來促進腸胃蠕動。（彰化馬光中醫診所提供）

中醫師邱品傑建議，民眾年節放假吃得太豐盛，感到胃部悶痛或噁心時，可以透過穴位按摩來促進腸胃蠕動。（彰化馬光中醫診所提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「馬年」春節9天連假，年菜、零食與聚餐接連不斷，吃得「澎湃」又開心，卻也會讓人假期才過一半，可能就出現胃脹、消化不良，甚至晚上睡不好。中醫師指出，過年期間最常見的狀況，就是腸胃先累、睡眠跟著亂，若沒有適度調整，假期結束反而更疲憊。

彰化馬光中醫診所中醫師邱品傑表示，春節飲食大多油膩又吃多，脾胃一旦負荷過重，容易出現食積（消化不良）與濕氣累積，肉吃太多，會有口臭、便秘或臉部冒痘等症狀出現，吃得太油膩阻礙脾胃形成「濕氣」，頭昏腦脹感覺身體沈重，吃過多的甜點零食會傷脾易生痰濕，引發胃食道逆流或痰多咳嗽。

邱品傑指出，年菜不必忌口，但要懂得搭配。像白蘿蔔、黑木耳可解膩，幫助改善食積；山藥健脾益氣能保護胃黏膜；生薑與陳皮有助減少脹氣，烹調海鮮或肥膩肉類，加入生薑能溫胃散寒，陳皮則能理氣健脾。這兩者不僅能去腥提鮮，更能預防餐後的胃部冷痛與脹氣。

他建議，用餐慢慢吃、7分飽為宜，飯後散步10分鐘促進消化，當胃部悶痛或噁心時，不妨按摩足三里穴、內關穴、天樞穴，促進腸胃蠕動，緩解食積不適。

中醫認為「胃不和則臥不安」，腸胃不適往往會直接影響睡眠品質。中醫師楊婕妤指出，春節期間作息延後、熬夜打牌追劇、滑手機，再加上吃太飽，容易導致心神無法安定，出現入睡困難、多夢、淺眠等情形。從中醫角度來看，夜晚是陽氣內收、身體修復的重要時段，若長期打亂節奏，陰陽失調，睡再久也難恢復精神。

針對睡眠問題，楊婕妤建議，連假期間想睡得好，晚餐應避免吃太多，睡前2小時不再吃東西，減少螢幕藍光的刺激。穴位按摩是簡單且有效的自我養生，每天不限次數，每次按摩5到10分鐘，直到痠脹感即可，包括手腕處的神門穴、小腿內側的三陰交穴、耳後的安眠穴、頭頂的百會穴，達到安神鎮靜，提高睡眠品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中