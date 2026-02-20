過年吃太好腸胃鬧脾氣 這樣做不用忌口

中醫師邱品傑建議，民眾年節放假吃得太豐盛，感到胃部悶痛或噁心時，可以透過穴位按摩來促進腸胃蠕動。（彰化馬光中醫診所提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「馬年」春節9天連假，年菜、零食與聚餐接連不斷，吃得「澎湃」又開心，卻也會讓人假期才過一半，可能就出現胃脹、消化不良，甚至晚上睡不好。中醫師指出，過年期間最常見的狀況，就是腸胃先累、睡眠跟著亂，若沒有適度調整，假期結束反而更疲憊。

彰化馬光中醫診所中醫師邱品傑表示，春節飲食大多油膩又吃多，脾胃一旦負荷過重，容易出現食積（消化不良）與濕氣累積，肉吃太多，會有口臭、便秘或臉部冒痘等症狀出現，吃得太油膩阻礙脾胃形成「濕氣」，頭昏腦脹感覺身體沈重，吃過多的甜點零食會傷脾易生痰濕，引發胃食道逆流或痰多咳嗽。

邱品傑指出，年菜不必忌口，但要懂得搭配。像白蘿蔔、黑木耳可解膩，幫助改善食積；山藥健脾益氣能保護胃黏膜；生薑與陳皮有助減少脹氣，烹調海鮮或肥膩肉類，加入生薑能溫胃散寒，陳皮則能理氣健脾。這兩者不僅能去腥提鮮，更能預防餐後的胃部冷痛與脹氣。

他建議，用餐慢慢吃、7分飽為宜，飯後散步10分鐘促進消化，當胃部悶痛或噁心時，不妨按摩足三里穴、內關穴、天樞穴，促進腸胃蠕動，緩解食積不適。

中醫認為「胃不和則臥不安」，腸胃不適往往會直接影響睡眠品質。中醫師楊婕妤指出，春節期間作息延後、熬夜打牌追劇、滑手機，再加上吃太飽，容易導致心神無法安定，出現入睡困難、多夢、淺眠等情形。從中醫角度來看，夜晚是陽氣內收、身體修復的重要時段，若長期打亂節奏，陰陽失調，睡再久也難恢復精神。

針對睡眠問題，楊婕妤建議，連假期間想睡得好，晚餐應避免吃太多，睡前2小時不再吃東西，減少螢幕藍光的刺激。穴位按摩是簡單且有效的自我養生，每天不限次數，每次按摩5到10分鐘，直到痠脹感即可，包括手腕處的神門穴、小腿內側的三陰交穴、耳後的安眠穴、頭頂的百會穴，達到安神鎮靜，提高睡眠品質。

