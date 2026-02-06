健康網》公廁最髒不是馬桶坐墊！ 醫揭少做1件事才是致病關鍵

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，梅毒、淋病、菜花等病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶坐墊上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「上週在捷運站上廁所，回家覺得癢癢的，是不是公廁害我感染？」不少人外出上公廁總是提心吊膽，害怕不小心碰到公廁馬桶坐墊，染上HPV（菜花）或其他傳染病。對此，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，梅毒、淋病、菜花等病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶坐墊上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力。真正危險的是，觸碰沖水按鈕、門鎖或門把、水龍頭開關後，手沒洗乾淨就離開，才是致病主因。

單純坐著別擔心 傳染性病1關鍵

邱筱宸於臉書專頁發文表示，很多人擔心坐公廁馬桶坐墊會傳染性病，但根據醫學證實，機率趨近於零。這是因為梅毒、淋病、HIV等病原體離開人體後，在乾燥的馬桶坐墊上很快就會死亡；即便是在環境中生存力較強的HIV，仍需接觸黏膜或傷口才有機會感染。加上大腿和屁股有厚實的角質層保護，除非有開放性傷口，且剛好直接接觸大量病毒，若只是單純坐著，其實並不會感染。

請繼續往下閱讀...

手接觸3細菌熱點 比馬桶坐墊更髒

公廁馬桶坐墊最髒？邱筱宸說，相較於屁股接觸的地方，手指觸碰處可能更危險。根據微生物學研究，公廁裡的細菌熱點其實並不是馬桶坐墊，而是沖水按鈕、門鎖或門把、水龍頭開關，感染途徑通常是摸了這些地方沒洗乾淨手就離開，再接觸身體其他地方、吃東西，不小心將病原體吃下去，這才是可能致病的主因。

安心上公廁4原則 深蹲、踩馬桶更危險

邱筱宸建議，想要避免上公廁接觸病原體，可掌握以下4大防禦策略：

1.別再深蹲或踩馬桶：這些動作會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿，反而容易滋生細菌引起私密處發炎；踩馬桶更是危險動作，跌倒受傷得不償失。

2.簡單清潔就足夠：若擔心可用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，就能有效阻隔物理接觸。

3.蓋上馬桶蓋沖水：研究顯示，沖水氣旋會將細菌噴濺出來，蓋上蓋子能保護自己也保護下一位使用者。

4.徹底洗手：離開公廁前，請用肥皂徹底洗手，也是最重要的防禦守則。

邱筱宸強調，公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。只要掌握重要的洗手等正確衛生習慣，其實完全可以放心地在外上廁所。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法