健康 > 杏林動態

春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽

2026/02/06 14:56

農曆春節長達9天，預定春節期間回診的慢性病患或慢性病連續處方箋給藥屆滿，即日起已可預領下個月（次）用藥。（記者許麗娟攝）

農曆春節長達9天，預定春節期間回診的慢性病患或慢性病連續處方箋給藥屆滿，即日起已可預領下個月（次）用藥。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。

．高雄長庚醫院：2/15（小年夜）、2/16（除夕）全院休診，2/17（初一）至2/19（初三）加開春節傳染病特別門診，2/20起全院恢復門診。春節期間暫停夜診服務，急診照常24小時服務。

．高雄醫學大學附設中和紀念醫院：2/16（除夕）至2/18（初二）門診、檢查休診，2/19（初三）開設彈性門診及開放網路與語音掛號，2/20起全院恢復門診。2/17（初一）至2/19（初三）傳染病特別門診採預約掛號受理。急診、血液透析、住院春節期間照常。

．高雄榮民總醫院：2/16（除夕）停診，2/17（初一）至2/19（初三）開設傳染病特別門診。2/20（初四）上午部分門診，2/21（初五）起門診正常服務。急診、住院春節期間照常。

．義大醫療體系（義大醫院、大昌醫院）：2/16（除夕）至2/18（初二）一般門診停診，2/19（初三）上午門診，2/20（初四） 全天門診，2/21（初五）上午門診，2/23起全面恢復正常門診服務。 2/17（初一）至2/19（初三）開設傳染病特別門診， 採現場掛號方式提供服務。急診服務維持24小時全年無休。

．高雄市立大同醫院：2/16（除夕）全院休診，2/17（初一）至2/19（初三）加開「春節傳染病特別門診」，2/20正常門診，2/21（初五）上午正常開診、下午休診，2/21（初五）全院休診。春節期間暫停夜診服務，急診照常24小時服務。

．高雄市立鳳山醫院：2/16（除夕）至2/19（初三）開設春節特別門診。春節期間暫停夜診服務，急診照常24小時服務。

．高雄市立小港醫院：2/16（除夕）至2/19（初三）門診、檢查診、健康檢查休診，2/20正常門診，2/17（初一）至2/19（初三）開設春節傳染病特別門診。 急診、血液透析、住院春節期間照常。

．高雄市聯合醫院：2/17（初一）至2/19（初三）開設春節傳染病特別門診，對象為呼吸道症狀、急性腸胃道症狀、COVID-19病毒感染之民眾。成人（內科）採現場掛號，無預約制，18歲以下（兒科）前一日可預約及現場掛號。

．高雄市立民生醫院：2/14（六）上午開診、下午及夜間休診，2/15（小年夜）全院休診，2/16（除夕） 上午開診、下午及夜間休診，2/17（初一）至2/19（初三）開設春節傳染病特別門診，2/20（初四）、2/21（初五） 上午開診、下午及夜間休診，2/22（日）休診。急診及住院業務24小時照常服務。

．衛福部旗山醫院：2/16（除夕） 上午開診、下午及夜間休診，2/17（初一）至2/19（初三）上午內外骨兒婦科輪診，下午及夜間休診，2/20（初四）上、下午門診，夜間休診；2/17（初一）至2/19（初三）春節傳染病特別門診。

．阮綜合醫院：2/15（小年夜）無門診，2/16（初夕）上午門診，2/17（初一）至2/19（初三）門診休診，開設春節傳染病特別門診，2/20（初四）恢復看診。門診休診期間，急診照常服務。

．高醫岡山醫院：2/16（初夕）至2/19（初三）門診、健檢休診，2/20正常服務。2/16（初夕）夜間及2/17（初一）至2/19（初三）上、下午開設傳染病特別門診。急診、血液透析正常服務。

．高雄市立岡山醫院：2/16（初夕）至2/19（初三） 上、下午開設傳染病特別門診，2/21（初五）上午恢復正常門診（牙科休診），2/20（初四）于慶龍上、下午門診。春節期間夜間門診暫停，急診醫療24小時不打烊。

．國軍高雄總醫院：2/16（初夕）下午及晚上，以及2/17（初一）至2/19（初三）上、下午開設傳染病特別門診；2/20（初四）上、下午開設內外科特別門診，春節期間急診照常服務。

．國軍左營總醫院：2/16（初夕）上、下午大外科、大內科門診，以及2/17（初一）至2/19（初三）上、下午大外科及傳染病特別門診，夜間暫停服務；2/20（初四）全日正常門診，2/21（初五）上午門診，2/22（日）全日休診，春節期間急診照常服務。

．高雄聖功醫院：2/17（初一）至2/19（初三）上、下午及夜間開設春節傳染病特別門診。

．UCC文雄醫院：2/14、15、17至20、22上午8點至晚上12點輕急診中心開放看診，提供內科發燒、呼吸道、腸胃道症狀、小兒急性不適，及外科簡單傷口處理。

高雄長庚醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄長庚醫院春節看診服務表。（院方提供）

高醫春節看診服務表。（院方提供）

高醫春節看診服務表。（院方提供）

高醫春節看診服務表。（院方提供）

高醫春節看診服務表。（院方提供）

高雄榮民醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄榮民醫院春節看診服務表。（院方提供）

義大、大昌醫院春節看診服務表。（院方提供）

義大、大昌醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立大同醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立大同醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立鳳山醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立鳳山醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立小港醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立小港醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立聯合醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立聯合醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立民生醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立民生醫院春節看診服務表。（院方提供）

衛福部立旗山醫院春節看診服務表。（院方提供）

衛福部立旗山醫院春節看診服務表。（院方提供）

衛福部立旗山醫院春節看診服務表。（院方提供）

衛福部立旗山醫院春節看診服務表。（院方提供）

阮綜合醫院春節看診服務表。（院方提供）

阮綜合醫院春節看診服務表。（院方提供）

阮綜合醫院春節看診服務表。（院方提供）

阮綜合醫院春節看診服務表。（院方提供）

高醫岡山醫院春節看診服務表。（院方提供）

高醫岡山醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立岡山醫院春節看診服務表。（院方提供）

高雄市立岡山醫院春節看診服務表。（院方提供）

國軍高雄總醫院春節看診服務表。（院方提供）

國軍高雄總醫院春節看診服務表。（院方提供）

國軍左營總醫院春節看診服務表。（院方提供）

國軍左營總醫院春節看診服務表。（院方提供）

聖功醫院春節看診服務表。（院方提供）

聖功醫院春節看診服務表。（院方提供）

今年農曆春節長達9天，預定春節期間回診的慢性病患或慢性病連續處方箋給藥屆滿，即日起已可預領下個月（次）用藥。（記者許麗娟攝）

今年農曆春節長達9天，預定春節期間回診的慢性病患或慢性病連續處方箋給藥屆滿，即日起已可預領下個月（次）用藥。（記者許麗娟攝）

