健康網》不胖也會有「脂肪肝」！營養師談7步驟 今天就開始

營養師薛曉晶建議，早餐若有「含糖飲」，可換成無糖豆漿、鮮奶、無糖茶。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「脂肪肝」只有胖的人才會有？其實它更像代謝警報器：甜飲、久坐、睡不飽，都會讓肝臟把脂肪存起來。營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，想要解決脂肪肝，需要的不只是自律，也需要一張清楚、可執行的地圖。

薛曉晶表示，國際權威期刊《The Lancet》在2025年的全球專家共識指出，管理過重、肥胖與第二型糖尿病是照顧脂肪肝的關鍵（99%專家認同）。而「第二型糖尿病族群例行肝纖維化篩檢」更被視為「必做項目」（88%）

薛曉晶建議這些研究，轉化為現在就能做的「居家健康升級7步驟」：

1. 早餐若有「含糖飲」，換成無糖豆漿、鮮奶、無糖茶。

2. 主食先減1/3，改成份量約一拳頭的蔬菜，增加飽足感。

3. 蛋白質順序：豆腐／魚、海鮮／蛋／雞，為優先選擇。

4. 點心改原味堅果或水果加上優格。

5. 飯後走10到30分鐘。

6. 一週至少3天「少酒／不酒」。

7. 若你或家人有第二型糖尿病、肥胖或脂肪肝史，請務必與醫師討論肝纖維化風險評估。

管理肥胖與第二型糖尿病是照顧脂肪肝的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

