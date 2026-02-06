健康網》睪固酮過低害你難瘦！醫：3營養日常可補

男性若感覺性生活不大順利，或是瘦不下來，多是因為「睪固酮過低」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性若感覺性生活不大順利，會聯想到「睪固酮過低」；實際上瘦不下來也是它造成的。初悅婦研婦產科診所院長、「大象醫師」周維薪在臉書粉專「大象醫師閒聊室」表示，男朋友瘦不了又硬度下降，可能是「睪固酮過低」。

周維薪表示，最近在看減重門診，常常會有個案轉介老公、男朋友到診間。細問之下會發現，瘦不下來只是「其中一個症狀」，通常還伴隨有：運動能力下降、勃起硬度下降、性欲降低，甚至是心情低落等問題。嚴重會影響到工作表現。

經過荷爾蒙檢查之後才會發現，原來睪固酮等男性荷爾蒙低下是關鍵。當脂肪過多的時候，會造成睪固酮被過度轉換成雌激素；同時下降的睪固酮濃度，又會造成「肌肉不足」，進而使得「基礎代謝量下降」；開始又胖又累又沒性欲的惡性循環。

日常可以補充的東西包含：

1.鋅：幫助精蟲跟睪固酮生成。

2.硒：睪丸、精蟲抗氧化必須。

3.DHEA：睪固酮的前驅物質。

但以上都是平時可以補充的部分，如果真的嚴重的睪固酮低下，會建議短期間用藥改善。可以減肥又可以改善運動跟工作能力。

周維薪強調，嚴重睪固酮低下的人，光靠意志力跟保健品，常常很難翻轉。因為你叫一個「肌肉不足、能量不足」的人去運動，其實難度非常非常非常高。這種狀況，臨床上會建議：先把荷爾蒙拉回來、代謝提升上來，才能夠事半功倍的減重、找回性能力。

