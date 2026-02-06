長照3.0補助加碼 7月起納入「全租賃智慧輔具」

具備「感測、數據紀錄、傳輸與回饋分析」等功能的電動床等全租賃智慧科技輔具，可申請補助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕為減輕照顧者負擔並提升失能者居家照顧安全，衛生福利部規劃自今（2026）年7月1日起，新增「全租賃智慧科技輔具」給付項目，長照補助額度將提高為每3年最高6萬元，其中包含居家無障礙環境改善2萬元，期望透過智慧科技輔具導入居家照顧場域，提升照顧效率與生活安全。

衛福部長期照顧司簡任技正白姍綺指出，民眾若有輔具或居家無障礙改善需求，仍須先透過「1966長照服務專線」申請，由照管人員進行失能等級評估；經評估符合長照需要等級第2級至第8級者，即可使用「輔具及居家無障礙環境改善」給付額度。

她說明，過去該項給付額度為每3年4萬元，今年7月起，若民眾選擇「全租賃智慧科技輔具」方式，補助額度將提高為每3年6萬元。不過，智慧科技輔具與傳統輔具採「二擇一」方式申請，民眾仍可依自身需求選擇適合的輔具類型，原有一般輔具補助權益不受影響。

在實際申請流程上，白姍綺指出，民眾完成失能等級（CMS）評估後，照管專員會到宅進行環境與需求評估，後續再由甲類服務人員評估所需輔具項目，並進行相關施作。

至於智慧科技輔具的範圍，她表示，包含移動類、移位類、沐浴與排泄輔具、居家照顧床，以及安全看視設備等智慧科技輔具須具備「感測、數據紀錄、傳輸與回饋分析」等功能，才會納入補助項目。

白姍綺也指出，智慧輔具採租賃方式，有助於建立完善的回收、清消與再利用機制，不僅降低民眾一次性購置負擔，也兼顧資源循環再利用。

在整體政策架構上，衛福部推動長期照顧10年計畫3.0，以「健康老化、在地安老、安寧善終」為目標，持續精進居家照顧支持措施；並結合內政部推動的「老宅延壽機能復新計畫」，針對符合長照需要等級的民眾，共同補助住宅無障礙設施改善，透過跨部會合作，強化高齡友善居住環境。

衛福部表示，未來將持續結合智慧輔具與居家無障礙改善措施，協助失能者在熟悉社區中安心生活，打造更完善的居家照顧支持體系。

衛福部規劃自今年7月1日起，新增「全租賃智慧科技輔具」給付項目。（資料照）

