健康網》眼壓高當心青光眼！ 藥師提醒2大關鍵守住視力

〔健康頻道／綜合報導〕青光眼是常見的眼睛疾病，其危險性在於會造成視神經損傷，且一旦受損便無法恢復。若沒有及時治療，可能導致視野缺損，甚至永久失明。食品藥物管理署特別邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師李懿軒，介紹青光眼的成因、藥品治療方式與正確用藥觀念。

治療方式：眼藥水是第一線

造成青光眼主要成因是「眼壓過高」。眼球內擁有「房水」液體，負責維持眼內壓力並提供養分，再經由特定通道排出體外。一旦房水排出受阻，眼壓便會升高，進而壓迫視神經，造成不可逆的視野損傷。

目前治療青光眼最常見的方式是使用眼藥水控制眼壓，依據不同的作用原理，大致可分為五大類：

1.β-交感神經阻斷劑（β-blockers）：如Timolol、Carteolol，抑制房水生成，降壓效果穩定，常作為第一線藥物。若患者有氣喘或心臟疾病，可能引起心跳減慢或支氣管收縮，需要特別注意。

2.α2-交感神經致效劑（α2-Adrenergic agonists）：如Brimonidine，兼具減少房水分泌與促進排出作用，副作用可能包括口乾、嗜睡與眼睛紅等。

3.膽鹼激素致效劑（Cholinergic agonists）：如Pilocarpine，藉由縮小瞳孔、拉緊虹膜來增加房水流出，但可能導致夜間視力模糊，開車時要特別小心。

4.前列腺素衍生物（Prostaglandin Analogue）：如Latanoprost、Travoprost，主要促進房水排出，每日僅需點一次即可，效果穩定。部分使用者會出現睫毛變長或異物感等副作用。

5.碳酸酐酶抑制劑（Carbonic Anhydrase Inhibitor）：可減少房水生成，有眼藥水（如Dorzolamide）與口服劑型（如Acetazolamide）兩種。口服藥可能造成手腳麻木或利尿，使用較少；眼藥水則可能產生苦味或結膜炎。

正確點藥、建立良好生活習慣

李懿軒藥師也提醒，青光眼正確的點藥方式是將眼藥滴入下眼瞼與眼球之間的空間（俗稱「臥蠶」的位置），點完後輕壓眼頭，避免藥品流入鼻腔或口咽，可減少短暫視線模糊、眼睛紅、口苦或睫毛變長等副作用，且只要副作用未明顯影響生活，可持續使用；若造成困擾，應醫師討論，切勿自行停藥。

青光眼治療的關鍵在於「持續控制」。只要遵照醫囑規律用藥，加上良好生活習慣，就能大幅降低視力受損的風險，為眼睛健康把關。

生活習慣調整建議

•維持規律作息，避免熬夜。

•減少長時間近距離用眼，使用手機或電腦30分鐘後應休息片刻。

•多做戶外活動或遠望景物，有助於穩定眼壓。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1064期

