健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄今年首例！5旬男自印尼返國 身體不適確診登革熱

2026/02/06 09:47

高雄出現今年首例境外移入登革熱，防疫人員動員進行防治工作。（高雄市衛生局提供）

高雄出現今年首例境外移入登革熱，防疫人員動員進行防治工作。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（6）日公布今年首例登革熱境外移入確定病例，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月3日返國欲與家人共度農曆春節，因身體不適隔日就醫，經抽血檢驗於2月5日PCR陽性確診登革熱，現正住院治療中，防疫團隊已動員進行相關防治。

高雄市衛生局指出，個案1月31日在印尼時即有發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥，2月3日返國後因身體仍不適，4日就醫登革熱NS1快篩陽性，5日PCR陽性確診。

依據疾病管制署統計資料，今（2026）年全國登革熱境外移入個案截至昨日共9例，感染地以東南亞國家為主。此外，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，則持續有登革熱病例發生。寒假及春節連假期間前往疫區旅遊，建議穿著淺色長袖衣物、使用防蟲藥劑，旅宿處留意紗窗、門等防蚊設施。

為避免境外登革熱病毒進入社區擴散風險，衛生局持續「決戰境外」防疫策略。入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼痠痛等登革熱疑似症狀，主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成NS1快篩採檢，可獲得500元禮券。

另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

