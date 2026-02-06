自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

被稱最環保美容術 醫揭「自體脂肪移植」3關鍵

2026/02/06 09:50

自體脂脂移植是醫師以微創抽脂或切除的方式，從腹部、大腿或臀部等脂肪多餘處取出脂方；示意圖。（圖擷取自photoAC）

自體脂脂移植是醫師以微創抽脂或切除的方式，從腹部、大腿或臀部等脂肪多餘處取出脂方；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕近年不少民眾在追求體態與外型改善時，開始關注「自體脂肪移植」，甚至被形容為「最環保的美容手術」。不過，國泰綜合醫院外科部副部主任暨整形外科主任蒲啟明指出，自體脂肪移植並非將脂肪「打進去就好」，從脂肪處理方式、存活率到術後照護，都有關鍵細節不能忽略，否則效果恐大打折扣。

●關鍵1：脂肪須經純化處理，非抽出就能用

蒲啟明說明，自體脂肪移植的第一步，是從腹部、大腿或臀部等脂肪較多部位抽取脂肪，但取出的脂肪必須再經過篩洗與離心等純化程序，去除局部麻醉劑、組織液與血球細胞等雜質，留下純度較高、活性較佳的脂肪細胞，才能提高後續存活率。

●關鍵2：存活率約50%，3個月後才算穩定

不少民眾誤以為脂肪移植一次就能永久定型，蒲啟明指出，實際上移植後的自體脂肪平均存活率約為50%，術後3個月左右才會趨於穩定。若屆時填充效果仍不足，可視情況進行第2次手術補足被吸收的脂肪，屬於臨床上常見的做法。

●關鍵3：術後照護影響成敗，按摩恐害脂肪壞死

在術後照護方面，蒲啟明提醒，注射部位切記避免按摩或過度擠壓，否則可能影響脂肪細胞存活，降低手術效果。此外，也應避免抽菸、飲酒及刺激性飲食，以免影響局部血液循環，進而影響脂肪穩定度。

蒲啟明表示，自體脂肪移植因取材自患者本身，相容性高、無異物排斥風險，常應用於臉部凹陷、法令紋、淚溝及乳房等軟組織填充，但仍須由專業醫師評估是否適合，並充分了解手術特性與限制，才能達到理想效果。

