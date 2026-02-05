溶離試驗不符規格 ADHD藥「思有得」回收近10萬錠

治療過動症的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」批號M082012因溶離試驗結果不符規格將回收。（取自食藥署官網）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署今（5日）公布藥品回收資訊，用於治療注意力不足過動症（ADHD）的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」，因溶離試驗結果不符規格，製造業者友霖生技醫藥股份有限公司主動通報，並啟動預防性回收作業，回收批次共1批、已銷售數量約9萬9876錠，須於2月20日前完成回收。

食藥署指出，回收藥品為「思有得持續性藥效膠囊44毫克」（衛部藥製字第060153號），批號為M082012。藥品組簡任技正劉佳萍表示，食藥署於今年1月19日接獲業者通報，指出該批藥品在安定性試驗中，發現溶離試驗結果不符合檢驗規格，因此依規定啟動回收。

請繼續往下閱讀...

劉佳萍說明，溶離試驗為藥品安定性測試的重要項目之一，試驗過程會模擬人體腸道環境，檢測藥品主成分的溶解與釋放比率；若試驗結果不符規定，代表藥品主成分釋放可能受影響，恐有影響療效之虞。

食藥署表示，此次回收僅限單一批次，藥品主成分為methylphenidate HCl，適應症為治療注意力不足過動症。針對持有該批藥品的民眾，應立即停止使用，並儘速回原開立處方的醫療院所或藥局換藥，由醫師評估病況後開立其他適當處方，不建議自行停藥或更換藥物。

劉佳萍指出，該藥屬於需長期使用以控制症狀的治療藥物，若療效不足，可能導致患者出現注意力不集中、衝動或活動量增加等情形，影響學習、工作及日常生活。食藥署已要求業者於2月20日前完成回收作業，並提交調查報告與預防矯正措施；若未依規定辦理，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬元至500萬元罰鍰。

食藥署也強調，此次回收不影響整體臨床用藥供應，除該品項仍有其他批號庫存外，國內亦有其他同成分藥品可作為替代用藥。食藥署將持續追蹤回收進度與後續改善作為，並強化藥品品質監測，以保障民眾用藥安全。

