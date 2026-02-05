自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

溶離試驗不符規格 ADHD藥「思有得」回收近10萬錠

2026/02/05 17:40

治療過動症的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」批號M082012因溶離試驗結果不符規格將回收。（取自食藥署官網）

治療過動症的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」批號M082012因溶離試驗結果不符規格將回收。（取自食藥署官網）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署今（5日）公布藥品回收資訊，用於治療注意力不足過動症（ADHD）的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」，因溶離試驗結果不符規格，製造業者友霖生技醫藥股份有限公司主動通報，並啟動預防性回收作業，回收批次共1批、已銷售數量約9萬9876錠，須於2月20日前完成回收。

食藥署指出，回收藥品為「思有得持續性藥效膠囊44毫克」（衛部藥製字第060153號），批號為M082012。藥品組簡任技正劉佳萍表示，食藥署於今年1月19日接獲業者通報，指出該批藥品在安定性試驗中，發現溶離試驗結果不符合檢驗規格，因此依規定啟動回收。

劉佳萍說明，溶離試驗為藥品安定性測試的重要項目之一，試驗過程會模擬人體腸道環境，檢測藥品主成分的溶解與釋放比率；若試驗結果不符規定，代表藥品主成分釋放可能受影響，恐有影響療效之虞。

食藥署表示，此次回收僅限單一批次，藥品主成分為methylphenidate HCl，適應症為治療注意力不足過動症。針對持有該批藥品的民眾，應立即停止使用，並儘速回原開立處方的醫療院所或藥局換藥，由醫師評估病況後開立其他適當處方，不建議自行停藥或更換藥物。

劉佳萍指出，該藥屬於需長期使用以控制症狀的治療藥物，若療效不足，可能導致患者出現注意力不集中、衝動或活動量增加等情形，影響學習、工作及日常生活。食藥署已要求業者於2月20日前完成回收作業，並提交調查報告與預防矯正措施；若未依規定辦理，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬元至500萬元罰鍰。

食藥署也強調，此次回收不影響整體臨床用藥供應，除該品項仍有其他批號庫存外，國內亦有其他同成分藥品可作為替代用藥。食藥署將持續追蹤回收進度與後續改善作為，並強化藥品品質監測，以保障民眾用藥安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中