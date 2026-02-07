自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》研究揭記憶退化不只在腦！運動有益 醫：3族群高風險

2026/02/07 13:20

專家表示，運動的好處很多，研究顯示只要動一動，大腦的記憶力會變好；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，運動的好處很多，研究顯示只要動一動，大腦的記憶力會變好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會因記憶退化而感到沮喪，擔心會不會是失智前兆。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，大腦退化的起點不完全在大腦本身，而是身體傳給大腦的「啟動訊號」變弱，運動使肌肉產生收縮，會釋放關鍵物質「鳶尾素」（Irisin），它可以讓大腦進入修復與學習模式。這意味著，只要動一動，記憶力會變好。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，我們常以為大腦是自己獨立運作的器官，其實不是。這幾年研究越來越清楚，肌肉不只是負責活動的組織，它本身就是一個會分泌訊號分子的內分泌器官。只要我們有在動，讓肌肉收縮，它 會釋放關鍵分子鳶尾素，這個分子的作用是，身體用來連結運動、肌肉與大腦的隱形訊號橋樑。

張家銘比喻，當民眾在動身體，這就是在幫大腦寄一封訊息，鳶尾素就是那封信，它會跟大腦說「現在身體有在活動，可以開始進入學習跟修復模式了。」鳶尾素進入大腦後，啟動的不是單一反應，而是一整套護腦工程。它能增加幫助神經生長，讓記憶形成比較順；讓粒線體開始升級，神經細胞產生能量的效率變好；啟動大腦的清潔機制，除掉類澱粉蛋白、老化粒線體。尤其，鳶尾素不只顧大腦，也會保護肌肉本身，減少肌肉流失。

3族群注意鳶尾素不足

張家銘警告，以下幾種人的鳶尾素特別容易落在低活性狀態：

●第1種，久坐型體質。

長時間坐著工作、活動量少、肌肉量慢慢下降，這類人最常見的狀態不是胖，而是累、腦袋混濁、注意力下降。分子層級來看，就是鳶尾素分泌不足，粒線體密度偏低。

●第2種，是慢性發炎型體質。

這類民眾經常覺得疲勞、睡不好、腸胃功能差、情緒起伏大，很多人以為只是壓力，其實是小膠細胞長期處在高發炎狀態，大腦背景值一直偏高。

●第3種，是早衰型腦代謝體質。

記憶力退化早、反應變慢，這類人本質上是粒線體功能老化、自噬效率下降、自由基容易累積。

如何有效提高鳶尾素？張家銘強調，從研究來看，運動的重點不在「有沒有動」，而在於是否動到讓身體真的需要調整能量。像是快走、爬坡、阻力訓練、間歇活動，同時要持續約20分鐘，才能有效啟動鳶尾素，幫助大腦修復與學習。

同時要注意營養是這條護腦路徑的燃料，蛋白質、好油脂與抗氧化食物都很重要。但若長期熬夜、高糖飲食與壓力過大，效果就會打折。

張家銘總結，運動的好處很多，它是在每天重塑大腦的重點，而鳶尾素正是關鍵分子。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中