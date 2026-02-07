健康網》研究揭記憶退化不只在腦！運動有益 醫：3族群高風險

專家表示，運動的好處很多，研究顯示只要動一動，大腦的記憶力會變好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會因記憶退化而感到沮喪，擔心會不會是失智前兆。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，大腦退化的起點不完全在大腦本身，而是身體傳給大腦的「啟動訊號」變弱，運動使肌肉產生收縮，會釋放關鍵物質「鳶尾素」（Irisin），它可以讓大腦進入修復與學習模式。這意味著，只要動一動，記憶力會變好。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，我們常以為大腦是自己獨立運作的器官，其實不是。這幾年研究越來越清楚，肌肉不只是負責活動的組織，它本身就是一個會分泌訊號分子的內分泌器官。只要我們有在動，讓肌肉收縮，它 會釋放關鍵分子鳶尾素，這個分子的作用是，身體用來連結運動、肌肉與大腦的隱形訊號橋樑。

張家銘比喻，當民眾在動身體，這就是在幫大腦寄一封訊息，鳶尾素就是那封信，它會跟大腦說「現在身體有在活動，可以開始進入學習跟修復模式了。」鳶尾素進入大腦後，啟動的不是單一反應，而是一整套護腦工程。它能增加幫助神經生長，讓記憶形成比較順；讓粒線體開始升級，神經細胞產生能量的效率變好；啟動大腦的清潔機制，除掉類澱粉蛋白、老化粒線體。尤其，鳶尾素不只顧大腦，也會保護肌肉本身，減少肌肉流失。

3族群注意鳶尾素不足

張家銘警告，以下幾種人的鳶尾素特別容易落在低活性狀態：

●第1種，久坐型體質。

長時間坐著工作、活動量少、肌肉量慢慢下降，這類人最常見的狀態不是胖，而是累、腦袋混濁、注意力下降。分子層級來看，就是鳶尾素分泌不足，粒線體密度偏低。

●第2種，是慢性發炎型體質。

這類民眾經常覺得疲勞、睡不好、腸胃功能差、情緒起伏大，很多人以為只是壓力，其實是小膠細胞長期處在高發炎狀態，大腦背景值一直偏高。

●第3種，是早衰型腦代謝體質。

記憶力退化早、反應變慢，這類人本質上是粒線體功能老化、自噬效率下降、自由基容易累積。

如何有效提高鳶尾素？張家銘強調，從研究來看，運動的重點不在「有沒有動」，而在於是否動到讓身體真的需要調整能量。像是快走、爬坡、阻力訓練、間歇活動，同時要持續約20分鐘，才能有效啟動鳶尾素，幫助大腦修復與學習。

同時要注意營養是這條護腦路徑的燃料，蛋白質、好油脂與抗氧化食物都很重要。但若長期熬夜、高糖飲食與壓力過大，效果就會打折。

張家銘總結，運動的好處很多，它是在每天重塑大腦的重點，而鳶尾素正是關鍵分子。

