健康網》小心看不見的汞 醫：兩類人少吃深海魚

初悅婦研婦產科診所院長周維薪提醒，若是喜歡吃生魚片或深海魚，要小心「汞中毒」的風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人熱愛吃魚，然初悅婦研婦產科診所院長、「大象醫師」周維薪提醒，有兩類人要減少吃深海魚：孕婦以及正在備孕者；以及嬰幼兒。

為何要避免吃過多深海魚？哪兩類族群要特別小心？周維薪在臉書粉專「大象醫師閒聊室」說明，若是喜歡吃生魚片或深海魚，要小心「汞中毒」的風險。

周維薪解析，汞分為有機汞跟無機汞，而我們吃的魚類中含有的是「有機汞」，水中的微生物將無機汞一步步轉化，再透過食物鏈累積進入人體中。

周維薪表示，有機汞在腸胃道的吸收率非常強，當我們吸收有機汞進入身體後，在進入脂肪、腦袋後會緩慢轉為無機汞。人類半衰期約70天。對於兩類族群有嚴重影響：備孕或孕婦族群、嬰幼兒族群。因為汞穿過血腦屏障跟胎盤，除了造成本身的傷害，也會傷害胎兒，會影響幼兒的語言、注意力與記憶等功能，不可不慎。而一般的點滴螯合治療EDTA對汞的效果其實不好，因為EDTA比較適合「硬的」重金屬。包含鉛、鎘、鎳等較有效，汞的排除仍然以口服治療跟增強肝臟排除為主。

