健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肌肉痠痛不是不能動！ 醫授「恢復型運動」這樣做

2026/02/06 17:20

專家表示，肌肉痠痛期間，可藉滾筒、熱敷、按摩等方式，幫助痠痛慢慢退去；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，肌肉痠痛期間，可藉滾筒、熱敷、按摩等方式，幫助痠痛慢慢退去；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾健身後肌肉痠痛，這時還能再安排運動嗎？台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳指出，研究顯示，這段期間可以採用運動強度較低，且每次持續時間較短，不超過30分鐘的運動方式，包括：游泳、簡單的快走、室內腳踏車等，直到痠痛消失再開始中高強度的運動。

林智佳在臉書專頁「林智佳醫師的骨盆復健天地」發文分享，運動後肌肉痠痛（DOMS）發生在運動完48-72小時，在這段痠痛期裡，身體可以做些短時間，不超過30分鐘的運動方式，且屬於中低強度、溫柔的運動。

林智佳說明，輕鬆游泳就是非常好的恢復方式，水的浮力減少了下肢的負擔，動作放慢，水的阻力像一種天然的按摩，讓緊繃的大腿和臀部逐漸鬆開，30分鐘後，痠痛感改善不少。如果不會游泳，水中步行也可以。

關於在陸地上可以從事的運動類型，林智佳建議，簡單的快走同樣很好用，不需要走得非常快，邁開步伐，讓身體微微發熱，心跳速率稍微增加，就能促進血流、改善肌肉緊繃。如果你前一兩天深蹲做太多、爬樓梯會跛行，這種輕鬆的步行能讓腿越走越順。

她還提到，室內腳踏車（飛輪）也是很好的選擇，不妨將阻力調低，像暖身一樣慢慢踩，讓痠痛的肌肉在沒有壓力的情況下活動起來。最重要的是，不要再在相同痠痛肌群，做重複高強度的肌力訓練。

林智佳總結，在肌肉痠痛期間，除了低強度溫和的運動，也可以合併利用滾筒、熱敷、按摩、伸展等方式，等痠痛慢慢退去，再回到原本強度的訓練。傾聽自己的身體，對自己的身體更熟悉，也更能持續進步。

