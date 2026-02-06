自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》一手麻就中風？ 醫揭關鍵差別：合併「4徵兆」速就醫

2026/02/06 13:15

專家表示，手麻不是小事，突然麻又沒力、說話不清，恐是腦中風危機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，手麻不是小事，突然麻又沒力、說話不清，恐是腦中風危機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾曾有手麻經驗，有時害怕「是不是中風」？中醫師王聖翔指出，多數手麻不是中風，但冬天氣溫低，心血管腦血管急症易好發的時候，確實要提高警覺。關鍵在於：中風造成的手麻，通常不會只有「麻」，常會同時出現無力、說話不清、嘴角歪掉或走路不穩等危險徵兆，一旦突然發生務必立刻就醫。

什麼樣的手麻需要擔心是腦中風警訊呢？王聖翔在粉絲專頁「投手中醫 王聖翔」發文分享，腦中風造成的手麻，通常不會只有「麻」這麼單純。一旦警覺可能是中風前兆，常常會同時出現下面這些情況：

●手突然變得沒力，東西拿不住。

●講話變慢，含糊不清。

●臉一邊怪怪的，嘴角歪掉。

●同一側的腳也覺得無力，或走路不穩。

王聖翔提醒，上述這些症狀，多半是突然發生且一下子就很明顯時，不要觀察不要再等了，務必盡速去急診。

王聖翔接著說明，相較之下，若是周邊神經受壓迫或發炎引起的手麻，表現往往比較固定、也較容易與姿勢有關。例如，麻的位置很明確，只集中在小指或特定幾根手指；轉頭、抬手、低頭、姿勢改變時，麻的感覺會跟著變；常常跟久坐、滑手機、睡姿、肩頸緊繃有關；多半只有麻，不會突然整隻手沒力。

王聖翔比喻，你可以把它想成：中風是「大範圍的電源跳掉」；周邊神經是「某一條電線被壓到」。

王聖翔總結，手麻不一定是中風，但中風的手麻不能忽略。只要症狀突然、合併無力或講話怪，就要立刻就醫。如果是反覆、跟姿勢有關，也建議盡早檢查與治療，不要拖，因為神經問題拖久了，恢復只會更慢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中