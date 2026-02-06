健康網》一手麻就中風？ 醫揭關鍵差別：合併「4徵兆」速就醫

專家表示，手麻不是小事，突然麻又沒力、說話不清，恐是腦中風危機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾曾有手麻經驗，有時害怕「是不是中風」？中醫師王聖翔指出，多數手麻不是中風，但冬天氣溫低，心血管腦血管急症易好發的時候，確實要提高警覺。關鍵在於：中風造成的手麻，通常不會只有「麻」，常會同時出現無力、說話不清、嘴角歪掉或走路不穩等危險徵兆，一旦突然發生務必立刻就醫。

什麼樣的手麻需要擔心是腦中風警訊呢？王聖翔在粉絲專頁「投手中醫 王聖翔」發文分享，腦中風造成的手麻，通常不會只有「麻」這麼單純。一旦警覺可能是中風前兆，常常會同時出現下面這些情況：

●手突然變得沒力，東西拿不住。

●講話變慢，含糊不清。

●臉一邊怪怪的，嘴角歪掉。

●同一側的腳也覺得無力，或走路不穩。

王聖翔提醒，上述這些症狀，多半是突然發生且一下子就很明顯時，不要觀察不要再等了，務必盡速去急診。

王聖翔接著說明，相較之下，若是周邊神經受壓迫或發炎引起的手麻，表現往往比較固定、也較容易與姿勢有關。例如，麻的位置很明確，只集中在小指或特定幾根手指；轉頭、抬手、低頭、姿勢改變時，麻的感覺會跟著變；常常跟久坐、滑手機、睡姿、肩頸緊繃有關；多半只有麻，不會突然整隻手沒力。

王聖翔比喻，你可以把它想成：中風是「大範圍的電源跳掉」；周邊神經是「某一條電線被壓到」。

王聖翔總結，手麻不一定是中風，但中風的手麻不能忽略。只要症狀突然、合併無力或講話怪，就要立刻就醫。如果是反覆、跟姿勢有關，也建議盡早檢查與治療，不要拖，因為神經問題拖久了，恢復只會更慢。

