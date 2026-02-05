健康網》陳宗彥疑腦溢血 醫警：高血脂、糖尿病患小心 預防4件事

前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突感身體不適。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突感身體不適，疑似出現腦溢血症狀，隨即緊急送往馬偕醫院救治，目前仍在加護病房觀察中，引發親友關心。到底腦中風有哪些危險因素？衛福部嘉義醫院衛教資料指出，年紀大、高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂症、肥胖，或是有腦中風病史者務必提高警覺。

消息曝光後，引發親友與政界人士高度關心，馬偕醫院表示，醫療團隊全力投入，目前狀況已控制下來，但這幾天仍須持續密切觀察。根據親友透露，事發當時，陳宗彥察覺身體出現不適，隨即緊急送就醫。

腦溢血又叫作腦出血，關於腦中風的種類，根據衛福部嘉義醫院衛教資料表示，腦中風是成年人常見的疾病，是因為腦血管阻塞或破裂而引起腦神經組織細胞受傷。種類分成3種：

●腦出血：腦血管破裂引起顱內出血。

●腦梗塞：分為血栓與栓塞兩種。

●暫時性腦缺血：因暫時性腦部缺血引起的中風，一般在24小時內會慢慢恢復。

腦中風的危險因素：

1.主要因素：年紀大、高血壓、心 臟病、糖尿病、曾經暫時性腦中風發作者、有腦中風病史者。

2.次要因素：高血脂症、肥胖、抽煙、喝酒、口服避孕藥、紅血球過多症、有腦中風家族史。

腦中風症狀：

衛福部嘉義醫院衛教資料說明，依照腦部受損部位，而出現不同的症狀：如意識模糊或昏迷、視力障礙、眼斜、眩暈、頭痛、嘴角歪斜、言語不清或無法說話、溝通困難、吞嚥困難、嘔吐、一側或雙側肢體無力、步態不穩、手腳指末稍麻木、大小便失禁、抽搐等。

腦中風治療：

1.藥物治療：抗血小板凝集劑、血栓溶解劑、抗凝血劑。

2.手術治療：醫師會依照病情嚴重度及不同的中風型態，建議哪些患者需要進一步手術治療。

腦中風預防：

●規律的生活作息、適當運動、避免情緒激動。

●治療及控制高血壓、糖尿病、心臟病。

●清淡飲食、不可抽煙、喝酒及太鹹與油膩食物，例如：肥肉、豬油。

●定期健康檢查，有中風病史者要規律返診，及按時服藥。

