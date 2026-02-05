自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》陳宗彥疑腦溢血 醫警：高血脂、糖尿病患小心 預防4件事

2026/02/05 12:02

前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突感身體不適。（資料照）

前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突感身體不適。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突感身體不適，疑似出現腦溢血症狀，隨即緊急送往馬偕醫院救治，目前仍在加護病房觀察中，引發親友關心。到底腦中風有哪些危險因素？衛福部嘉義醫院衛教資料指出，年紀大、高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂症、肥胖，或是有腦中風病史者務必提高警覺。

消息曝光後，引發親友與政界人士高度關心，馬偕醫院表示，醫療團隊全力投入，目前狀況已控制下來，但這幾天仍須持續密切觀察。根據親友透露，事發當時，陳宗彥察覺身體出現不適，隨即緊急送就醫。

腦溢血又叫作腦出血，關於腦中風的種類，根據衛福部嘉義醫院衛教資料表示，腦中風是成年人常見的疾病，是因為腦血管阻塞或破裂而引起腦神經組織細胞受傷。種類分成3種：

●腦出血：腦血管破裂引起顱內出血。

●腦梗塞：分為血栓與栓塞兩種。

●暫時性腦缺血：因暫時性腦部缺血引起的中風，一般在24小時內會慢慢恢復。

腦中風的危險因素：

1.主要因素：年紀大、高血壓、心 臟病、糖尿病、曾經暫時性腦中風發作者、有腦中風病史者。

2.次要因素：高血脂症、肥胖、抽煙、喝酒、口服避孕藥、紅血球過多症、有腦中風家族史。

腦中風症狀：

衛福部嘉義醫院衛教資料說明，依照腦部受損部位，而出現不同的症狀：如意識模糊或昏迷、視力障礙、眼斜、眩暈、頭痛、嘴角歪斜、言語不清或無法說話、溝通困難、吞嚥困難、嘔吐、一側或雙側肢體無力、步態不穩、手腳指末稍麻木、大小便失禁、抽搐等。

腦中風治療：

1.藥物治療：抗血小板凝集劑、血栓溶解劑、抗凝血劑。

2.手術治療：醫師會依照病情嚴重度及不同的中風型態，建議哪些患者需要進一步手術治療。

腦中風預防：

●規律的生活作息、適當運動、避免情緒激動。

●治療及控制高血壓、糖尿病、心臟病

●清淡飲食、不可抽煙、喝酒及太鹹與油膩食物，例如：肥肉、豬油。

●定期健康檢查，有中風病史者要規律返診，及按時服藥。

相關新聞請見

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

健康網》陳宗彥二度腦溢血緊急開刀 醫揭「這個位置」最致命

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中