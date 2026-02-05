自由電子報
健康 > 心理精神

「我不是好媽媽」成夢魘！新手媽幻聽想輕生 產後憂鬱1至2成中標

2026/02/05 10:46

產後憂鬱症成因多元，家人除應多關注產婦情緒，必要時也可透過心理治療、藥物治療，盡快恢復身心狀況。（示意圖，亞洲大學附屬醫院提供）

產後憂鬱症成因多元，家人除應多關注產婦情緒，必要時也可透過心理治療、藥物治療，盡快恢復身心狀況。（示意圖，亞洲大學附屬醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕28歲外配「小雯」婚後3年迎來首胎，原以為是人生最幸福時刻，卻因寶寶早產住進保溫箱，讓喜悅迅速被焦慮取代，返家後坐月子方式、育兒觀念與婆家衝突不斷，加上長期睡眠不足、缺乏支持，小雯情緒逐漸崩潰，甚至幻聽與輕生念頭，所幸丈夫及時察覺異狀，陪同就醫，才讓她從深淵中被拉回。

小雯就醫時坦言，因不熟悉台灣坐月子飲食與作息，堅持親餵與安撫寶寶，卻屢遭婆婆質疑，面對新生兒哭鬧更手足無措，常被責備「不會顧孩子」，讓她愈來愈自責，覺得「婆婆不喜歡我」、「我不是好媽媽」，甚至出現彷彿家人責罵嘲笑她的幻聽，對孩子的哭聲也從心疼轉為煩躁與憤怒，一度浮現「帶著孩子一起消失」的可怕念頭。

亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚指出，產後憂鬱症是常見且需要專業治療的精神疾病，並非情緒軟弱，女性生產後雌激素與黃體素快速下降，影響腦部情緒調節，再加上身體不適、睡眠剝奪、角色轉換與育兒壓力，都可能成為引爆點，若再合併家庭支持不足、文化差異、經濟壓力或關係緊張，風險將明顯升高。

研究顯示，約1至2成產婦會在產後出現不同程度憂鬱症狀，包括持續情緒低落、提不起勁、易哭、空虛感、焦躁、注意力不集中，嚴重者甚至出現幻聽或自殺意念，皆是必須立即就醫警訊，抗憂鬱藥物可調整神經傳導物質，心理治療則協助修正負向思考、學習因應壓力，吳佳錚也呼籲，家人的陪伴、傾聽與肯定，是復原關鍵，及早求助、多給情緒支持，多數產婦都能重新找回照顧孩子與生活的力量。

