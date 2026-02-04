37歲女停經3個月肝氣鬱結 中醫：立春調理告別偽更年期

沈俐伶中醫師表示，肝氣鬱結是身體氣的循環被堵塞， 與情緒壓抑、壓力無法紓解有關，甚至會出現「僞更年期」。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名37歲產後想拼二寶的媽媽，因長期高壓工作與育兒壓力，導致月經延遲3個月不來。宜蘊中醫師沈俐伶指出，經診斷發現其生殖軸受制於「肝氣鬱結」，呈現「僞更年期」，並非真正的卵巢衰竭。

沈俐伶表示，中醫所指肝主「疏泄」與「藏血」，不單是器官功能，涵蓋調節情緒壓力與調節月經週期、經血量，若肝氣鬱結或肝火過旺，容易出現情緒起伏、口乾苦、眼睛乾澀，甚至導致排卵不規律或備孕卡關，現代女性常見的「過勞肥」或「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。

請繼續往下閱讀...

昨日國曆2月4日也是農曆立春節氣，沈俐伶指出，立春常見兩大肝失衡問題，「肝火旺」身體處於燥熱發炎狀態， 常因長期熬夜、壓力大或偏好油炸辛辣飲食引起，症狀包括口乾舌燥、煩躁易怒、睡眠品質差。

「肝氣鬱結」身體氣的循環被堵塞， 與情緒壓抑、壓力無法紓解有關，出現胸悶、愛嘆氣、緊繃狀態持續、經前症狀多、易脹氣消化不良，氣血運行受阻。

沈俐伶說，立春節氣，象徵萬物復甦，立春在中醫養生理論為「養肝」的黃金起點，對於長期處於高壓環境、生理週期紊亂或計畫備孕的女性，若能順應「立春」節氣調養肝氣，能穩定情緒與睡眠，調整內分泌節律、也能打造好孕體質的關鍵期。

沈俐伶建議立春養肝應有4重點，也能助孕，「多綠」、「早睡」、「按穴位」、「不悶氣」。

1、多綠：多攝取綠色蔬菜如菠菜、芹菜以養肝血，適量飲用菊花枸杞茶，有助於平肝降火，改善因壓力導致的口乾與焦慮。

2、精準作息：晚上11點前入睡是關鍵，肝經循行時間入眠，能讓肝血充分修復。

3、穴位位：每日按摩「太衝穴」（腳背第一、二趾縫間），能疏通肝經氣血，緩解經前胸悶與情緒緊繃。

4、「不悶氣」：多戶外踏青，讓心情舒暢、肝氣條達，避免壓抑情緒讓肝氣有出口。

