曾是健保最貴藥 2年給付7.3億 衛福部長石崇良：第二代CAR-T最快今年上路

衛福部長石崇良表示，CAR-T納入健保後，實際臨床療效已優於國際臨床試驗結果，新一代CAR-T已取得藥證，最快今年可望納入健保，並有機會提前至第二線治療使用。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保高單價癌症治療交出成果，健保自2023年起給付CAR-T細胞免疫治療，單一療程費用高達819萬元，迄今已累計逾90例個案獲給付、健保支應藥費已近7.3億元，衛福部長石崇良今（4日）表示，CAR-T納入健保後，實際臨床療效已優於國際臨床試驗結果，新一代、也就是第二代CAR-T已取得藥證，正進行醫療科技評估，最快今年內可望納入健保，並有機會提前至第二線治療使用。

中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會、癌症希望基金會今天舉辦「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會，石崇良指出，健保於2023年11月首度將CAR-T納入「暫時性給付」，每例治療費用高達819萬元，是當時健保史上單一療程費用最高的治療之一，主要適用於急性淋巴性白血病（ALL）與瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者，且須為第二線治療失敗者，包括骨髓移植失敗或無法進行骨髓移植的病人，提供過去治療選項極為有限的族群一線生機。

石崇良說，CAR-T是我國首批以「暫時性給付」方式納入健保的藥品之一，必須同步蒐集三年期臨床實證資料。截至目前，健保已給付超過90例個案，雖完整資料尚未蒐集完畢，但初步分析顯示，特別是在淋巴癌族群，實際治療效果已超越原本藥證申請時所呈現的臨床試驗數據。

值得注意的是，石崇良指出，新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，並申請納入健保給付，目前正進行醫療科技評估；隨著國際癌症治療指引調整，未來在特定情況下，治療線別也有機會由過去的第三線提前至第二線使用。至於健保評估進度，現階段尚未進入實質價格協商，後續將依醫療科技評估結果，特別是成本效益分析與ICER值（每增加一人年餘命所需成本），作為與藥廠討論價格的重要依據，以兼顧病人治療效益與健保制度永續。

對於是否會擴大給付對象，石崇良說，健保給付適應症須與藥證核准內容一致，不會任意擴大至其他疾病別，但在治療線別上仍有調整空間，隨著國際癌症治療指引（NCCN）更新，CAR-T在特定情況下已有從第三線提前至第二線，甚至與骨髓移植並列的趨勢，相關調整仍須綜合臨床試驗結果、國際指引及醫療科技評估，經專家會議與共同擬訂會議審議後，才會做出最終決定。

