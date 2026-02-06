健康網》孕媽咪不用再數胎動！醫：覺察更重要

不少孕婦整天認真數胎動，甚至為此感到有壓力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多醫師會提醒孕婦要「數胎動」，甚至要詳細記錄。然近年醫學界不再執著於此，為什麼？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，過去我們總會耳提面命交代孕媽咪：懷孕後期一定要每天乖乖坐著數胎動，甚至要畫表格紀錄次數。但是這幾年醫學界不再那麼執著於那個冷冰冰的數字。

為什麼以前要數胎動？蘇怡寧表示，歷史可以回溯到 1970 年代，那時候的邏輯很直覺，如果胎兒在肚子裡缺氧或是生病了，活動力肯定會先掉下來。大家發明了各種公式，像是最有名的「兩小時內要動滿 10 次」。希望透過這種方式來當作早期的預警系統，保護寶寶的安全。

蘇怡寧表示，現在統計結果發現，要求每位媽咪精準計數，在臨床上，並沒有真的降低死產的機率，反而讓很多孕媽咪很有壓力，或者導致更多不必要的催生或是醫療介入

蘇怡寧引用多個國外研究：英國皇家婦產科學會（RCOG）是非常早期的轉向者，強調「不建議」常規性地去數次數，而是要媽咪去感受寶寶整天的運動模式有無改變。美國婦產科醫學會 （ACOG）雖然仍提到可以計數（建議 1 小時內有 10 次動作作為參考）但也強調「覺察」的重要性，並提醒媽咪如果覺得動得比平常少就該聯繫醫生。

加拿大婦產科醫學會（SOGC）提出的標準是「2 小時內有 6 次」動作，目的是為了確認寶寶的健康狀態，但同樣強調個體差異。澳洲與紐西蘭醫學會（RANZCOG）這幾年轉向最明顯，他們強烈建議「不要只盯著數字」。因為媽咪的主觀感受（覺得今天怪怪的）往往比數字還靈敏感。

現在最新的建議是：覺察大於計數。現在主流的學會更傾向於推廣覺察（Awareness）也就是一種母子連心的直覺，而不是強迫去數次數。

關注規律而非數字：重點是你的寶寶平常習慣怎麼動，而不是有沒有達到標準次數。

放鬆心情觀察：不需要每天盯著時鐘，只要在飯後或休息時稍微感受一下寶寶的存在感就好。

相信自己的直覺：如果你突然覺得「今天寶寶好安靜」或是「動法跟平常完全不一樣」。這種主觀的警覺性往往比數字更有參考價值

如果你覺得數一下比較安心，現在最通用的方式是：

1.找個好時機，通常是晚餐後或睡前，這時寶寶通常最活潑。

2.側躺休息，靜下心來感受，在大約 2 小時內如果有感受到 10 次（美國標準）或 6 次（加拿大標準）任何形式的動作，那就沒問題。

3.不建議自己亂聽心音，不建議去買居家胎音機，因為聽到心跳不代表寶寶沒事，反而容易誤導判斷。

