自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕媽咪不用再數胎動！醫：覺察更重要

2026/02/06 18:21

不少孕婦整天認真數胎動，甚至為此感到有壓力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少孕婦整天認真數胎動，甚至為此感到有壓力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多醫師會提醒孕婦要「數胎動」，甚至要詳細記錄。然近年醫學界不再執著於此，為什麼？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，過去我們總會耳提面命交代孕媽咪：懷孕後期一定要每天乖乖坐著數胎動，甚至要畫表格紀錄次數。但是這幾年醫學界不再那麼執著於那個冷冰冰的數字。

為什麼以前要數胎動？蘇怡寧表示，歷史可以回溯到 1970 年代，那時候的邏輯很直覺，如果胎兒在肚子裡缺氧或是生病了，活動力肯定會先掉下來。大家發明了各種公式，像是最有名的「兩小時內要動滿 10 次」。希望透過這種方式來當作早期的預警系統，保護寶寶的安全。

蘇怡寧表示，現在統計結果發現，要求每位媽咪精準計數，在臨床上，並沒有真的降低死產的機率，反而讓很多孕媽咪很有壓力，或者導致更多不必要的催生或是醫療介入

蘇怡寧引用多個國外研究：英國皇家婦產科學會（RCOG）是非常早期的轉向者，強調「不建議」常規性地去數次數，而是要媽咪去感受寶寶整天的運動模式有無改變。美國婦產科醫學會 （ACOG）雖然仍提到可以計數（建議 1 小時內有 10 次動作作為參考）但也強調「覺察」的重要性，並提醒媽咪如果覺得動得比平常少就該聯繫醫生。

加拿大婦產科醫學會（SOGC）提出的標準是「2 小時內有 6 次」動作，目的是為了確認寶寶的健康狀態，但同樣強調個體差異。澳洲與紐西蘭醫學會（RANZCOG）這幾年轉向最明顯，他們強烈建議「不要只盯著數字」。因為媽咪的主觀感受（覺得今天怪怪的）往往比數字還靈敏感。

現在最新的建議是：覺察大於計數。現在主流的學會更傾向於推廣覺察（Awareness）也就是一種母子連心的直覺，而不是強迫去數次數。

關注規律而非數字：重點是你的寶寶平常習慣怎麼動，而不是有沒有達到標準次數。

放鬆心情觀察：不需要每天盯著時鐘，只要在飯後或休息時稍微感受一下寶寶的存在感就好。

相信自己的直覺：如果你突然覺得「今天寶寶好安靜」或是「動法跟平常完全不一樣」。這種主觀的警覺性往往比數字更有參考價值

如果你覺得數一下比較安心，現在最通用的方式是：

1.找個好時機，通常是晚餐後或睡前，這時寶寶通常最活潑。

2.側躺休息，靜下心來感受，在大約 2 小時內如果有感受到 10 次（美國標準）或 6 次（加拿大標準）任何形式的動作，那就沒問題。

3.不建議自己亂聽心音，不建議去買居家胎音機，因為聽到心跳不代表寶寶沒事，反而容易誤導判斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中