6旬董座攝護腺肥大排尿難 微創拉提手術幫大忙

成大醫院泌尿部醫師歐穎謙指出，微創攝護腺拉提手術適合部分攝護腺肥大的患者使用，改善排尿困難問題。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕63歲李董事長近年來飽受排尿遲緩、解尿不乾淨及頻尿尿急所苦，長期藥物治療效果有限，且出現頭暈、性功能下降副作用。因為工作忙、也擔心傳統攝護腺雷射或刮除手術的住院時間與恢復期風險，他在成大醫院門診問有無最短時間恢復排尿順暢的選項？醫師評估後建議他做自費的「微創攝護腺拉提手術」，術後不久排尿問題就有改善，持續回診追蹤。

李董在手術後沒有置放導尿管，術後當天下午就出院，兩週後門診追蹤已無任何手術相關不適，解尿順暢滿意，停用攝護腺口服藥物。

成大醫院泌尿部醫師歐穎謙指出，良性攝護腺肥大是中壯年到老年男性常見的下泌尿道功能障礙，因肥大攝護腺壓迫尿道，導致排尿困難、尿流中斷及膀胱排空不全等症狀。藥物治療雖可改善部分排尿困擾，但長期阻塞可能造成膀胱功能惡化，且部分患者會出現姿勢性低血壓、性慾降低或性功能障礙等副作用。

當藥物治療效果不佳時，就需評估手術介入，傳統刮除或雷射能有效解除攝護腺阻塞，但可能伴隨較長的住院期與恢復期出血風險，且面臨不可逆的射精功能障礙等副作用。

歐穎謙表示，UroLift微創攝護腺拉提手術是近年引進台灣的新微創治療法，透過內視鏡從尿道進入，在攝護腺兩側放置4~6枚細小植入固定裝置，將擠壓尿道的攝護腺向外側物理性拉提固定，在不破壞任何攝護腺組織狀態下，即可撐開並重塑尿道通暢。手術時間約僅15~30分鐘，可採用靜脈麻醉，傷口小、出血量少。約8成患者術後無須留置導尿管，可於當天返家；其餘患者僅需短期放導尿管，隔天移除後就能回家。因為手術當下即解除攝護腺對尿道的壓迫、創造開闊通道，多數患者在短時間內可明顯感受排尿順暢度改善。

歐穎謙說，這微創拉提手術有恢復快、風險相對低、效果顯著及保留性功能等優點，適合攝護腺體積約30~80c.c.且明顯排尿障礙、藥物效果有限、副作用顯著及希望快速回復工作與生活步調的中壯年男性，亦適用高齡或合併多重慢性病、不適合長時間麻醉的患者。

微創攝護腺拉提手術之前，尿道出現夾擠阻塞（上者）；手術之後，尿道通道就被撐開了（成大醫院提供）

