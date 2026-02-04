自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中榮代刀案「3醫師恢復排刀」 石崇良：醫院內部管理決定

2026/02/04 16:35

衛福部長石崇良今（4日）表示，解禁屬院方管理，衛福部將持續釐清責任。（記者邱芷柔攝）

衛福部長石崇良今（4日）表示，解禁屬院方管理，衛福部將持續釐清責任。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中榮總爆出醫材商疑似「代刀」爭議，由地方衛生局與檢調調查中，但原本遭停止手術業務的3名醫師，近日傳出已獲院方解禁、恢復排刀，引發外界質疑是否妥當。對此，衛福部長石崇良今（4日）表示，院方是否開放醫師恢復手術屬於內部管理決定，衛福部則同步從醫院評鑑、法律責任與後續調查三個層面處理，其中針對醫院再次「重點評鑑」結果最快下週提出報告。

石崇良今天出席中華民國血液及骨髓移植學會舉辦的「CAR-T細胞免疫治療給付近百人」記者會，針對中榮解禁醫師恢復排刀，石崇良受訪時表示，院方從內部管理角度評估，認為內部調查已告一段落，並已完成相關程序調整，包括強化門禁管制、加強人員教育訓練，以及提高進出手術室的核准層級，因此決定開放醫師恢復手術，不過他也強調，後續若查證屬實，相關人員仍將依法處理。

石崇良說，醫事司已要求醫策會啟動「重點評鑑」於1月28日完成，聚焦開刀房管理、手術流程與相關SOP，檢視是否符合病人安全的基本要求，評鑑意見預計下週完成確認，並要求院方依結果進行改善與調整。

在法律責任方面，石崇良指出，若查證確有醫材商或業者實際執行手術，即涉及「密醫行為」，依「醫療法」第108條規定，醫院若僱用或容留不具醫師資格者執行醫療業務，最重可處停業、限制部分業務或罰鍰；若醫師明知現場存在密醫行為仍予以容留，亦可能違反「醫師法」第28條之4，最重可廢止醫師證書，相關事實與處分仍待衛生局進一步調查；至於涉案醫材商則因涉及刑責，已由地方衛生局移送檢調偵辦。

石崇良強調，衛福部對院方提出的調查報告尚未定調，尤其在後續出現疑似影像資料、內容與報告有出入的情況下，醫事司另組專案調查小組，進一步釐清事件真相，並同步檢討制度與管理面是否存在漏洞，以及相關人員應負的責任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中