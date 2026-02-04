中榮代刀案「3醫師恢復排刀」 石崇良：醫院內部管理決定

衛福部長石崇良今（4日）表示，解禁屬院方管理，衛福部將持續釐清責任。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中榮總爆出醫材商疑似「代刀」爭議，由地方衛生局與檢調調查中，但原本遭停止手術業務的3名醫師，近日傳出已獲院方解禁、恢復排刀，引發外界質疑是否妥當。對此，衛福部長石崇良今（4日）表示，院方是否開放醫師恢復手術屬於內部管理決定，衛福部則同步從醫院評鑑、法律責任與後續調查三個層面處理，其中針對醫院再次「重點評鑑」結果最快下週提出報告。

石崇良今天出席中華民國血液及骨髓移植學會舉辦的「CAR-T細胞免疫治療給付近百人」記者會，針對中榮解禁醫師恢復排刀，石崇良受訪時表示，院方從內部管理角度評估，認為內部調查已告一段落，並已完成相關程序調整，包括強化門禁管制、加強人員教育訓練，以及提高進出手術室的核准層級，因此決定開放醫師恢復手術，不過他也強調，後續若查證屬實，相關人員仍將依法處理。

石崇良說，醫事司已要求醫策會啟動「重點評鑑」於1月28日完成，聚焦開刀房管理、手術流程與相關SOP，檢視是否符合病人安全的基本要求，評鑑意見預計下週完成確認，並要求院方依結果進行改善與調整。

在法律責任方面，石崇良指出，若查證確有醫材商或業者實際執行手術，即涉及「密醫行為」，依「醫療法」第108條規定，醫院若僱用或容留不具醫師資格者執行醫療業務，最重可處停業、限制部分業務或罰鍰；若醫師明知現場存在密醫行為仍予以容留，亦可能違反「醫師法」第28條之4，最重可廢止醫師證書，相關事實與處分仍待衛生局進一步調查；至於涉案醫材商則因涉及刑責，已由地方衛生局移送檢調偵辦。

石崇良強調，衛福部對院方提出的調查報告尚未定調，尤其在後續出現疑似影像資料、內容與報告有出入的情況下，醫事司另組專案調查小組，進一步釐清事件真相，並同步檢討制度與管理面是否存在漏洞，以及相關人員應負的責任。

