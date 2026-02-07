健康網》不是保健食品 讓腸道益菌更活躍的「小黑籽」

羅勒籽一顆一顆黑黑的小種子，泡在水裡之後會慢慢膨起來。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，它就是腸道最愛吃的東西。（取自「基因醫師張家銘」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕羅勒籽一顆一顆黑黑的小種子，泡在水裡之後會慢慢膨起來，外面包一層透明滑滑的膠質，看起來真的很像青蛙蛋。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，原來我們小時候喝的那碗甜湯，其實早就站在分子醫學的高度。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，在台灣，很多人不一定叫它羅勒籽，小時候可能聽過的是「明列子」或「小紫蘇」，只是名字不同，本質都是同一種天然種子。它本身是一種高纖維、低熱量的食物，富含水溶性膳食纖維與Omega-3不飽和脂肪酸，一泡水之後會膨脹到原本體積的20、30倍，外面形成一層透明滑滑的膠質。

請繼續往下閱讀...

張家銘回憶，小時候根本不知道那是什麼，只知道冰冰涼涼、滑滑的，很好喝、很消暑。那個年代也沒人在講什麼營養學、什麼分子醫學，反正就是喝了覺得很舒服、很清爽。

張家銘表示，羅勒籽最有趣的地方，就是它一碰到水就整個變不一樣。外面那層天然植物膠一吸水，就變成透明滑滑的一層，所以才會長得像青蛙蛋。從食品科學來看，那層就是水溶性膳食纖維。用比較生活化的講法，它就是腸道最愛吃的東西。腸道菌吃到這種原料，就會開始工作，製造一堆對身體有幫助的訊號分子。

張家銘說，羅勒籽最厲害的地方，是它對腸道的影響。那層透明滑滑的膠質，本質上就是腸道菌最愛的食物。腸道菌吃得好，會製造短鏈脂肪酸，這些東西會直接影響免疫系統跟發炎反應。也會影響腸道屏障，讓身體比較不容易亂吸收奇怪的東西。

羅勒籽會影響兩個跟血糖有關的酵素，一個負責把澱粉變成糖，一個跟胰島素訊號有關。意思就是，糖進到血液的速度變慢，細胞吸收糖的效率也比較穩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法