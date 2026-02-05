自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》類風溼性關節炎病友該怎麼吃？ 營養師提關鍵

2026/02/05 07:36

專家建議，類風濕性關節炎患者，不妨藉由地中海飲食法，運用豐富的omega-3的魚類、蔬果、豆類、未精製穀類，降低發炎反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕類風濕性關節炎是免疫疾病，患者在季節交替時節，全身關節會腫脹、疼痛，病友們應該如何注意食物營養？東元綜合醫院營養師黃詩瑩在網站上分享，不妨藉由地中海飲食法，運用豐富的omega-3的魚類、蔬果、豆類、未精製穀類，降低發炎反應，以減緩類風溼性關節炎症狀。

地中海飲食法特色是什麼？

黃詩瑩說明，儘管飲食能減緩類風溼性關節炎症狀，但飲食僅能輔助，仍不能取代藥物。她分析地中海飲食是以高纖、高鈣、抗氧化為主的飲食型態，強調以植物為每餐基礎，如：全穀、蔬菜、水果、豆類和堅果類；並且搭配橄欖油、油菜籽油來補充好的油，及運用大量的天然香料來取代鹽與加工調味料，達到少鹽、油、糖原則。

地中海飲食的營養關鍵

她歸納地中海飲食特色如下：

1.非精製的全穀類主食，大量蔬菜、水果、豆類等植物性食物。

含有豐富的維生素B群、鉀，可幫助降低血壓，及預防失智症的發生。而多酚是一種抗氧化物質，能抑制LDL（壞的膽固醇）氧化，對抗傷害人體的自由基，因此多攝取多酚類食物可預防心血管疾病的發生。

含高量多酚的食材，水果有葡萄、蘋果、草莓、蔓越莓等；蔬菜有花椰菜、洋蔥等，還有綠茶、紅酒等。

2.使用橄欖油、菜籽油。

不飽和脂肪酸和多酚類，可提高血中的HDL（好的膽固醇），減少LDL，並降低動脈硬化的發生。

3.適量食用魚肉、海鮮，每週3-4次。

深海魚類如金槍魚、鯡魚、鮭魚、鯖魚、秋刀魚和沙丁魚，皆含豐富omega-3脂肪酸，能抗發炎，也可降低血液中三酸甘油酯濃度。

4.適量禽肉、蛋、乳品。

禽肉、蛋每週1-3次，乳品每星期1次-每天1次。乳品含豐富的鈣質，有助於維持骨質強度，避免骨質疏鬆。

5.少量的紅肉（一個月數次）、甜食和加工品。

牛、豬等紅肉含較高量的飽和脂肪，易增加血中LDL，並且陸上動物含較多的omega-6系列的脂肪酸，引起體內發炎反應；精緻糖、尤其是升糖指數高的糖，也是發炎元凶。加工食品則含有大量的人工調味料、高鹽、高油、高糖，所以盡量要減少食用量。

多利用天然香料來增加食物風味，如：香菜、九層塔、芹菜、月桂葉、茴香、迷迭香、百里香等，可減少調味料的使用，達到少鹽、油、糖的飲食。

6.多喝水，適度飲用紅酒。

水分每天至少1500-2000ml；每天或偶而喝適量的紅酒（每日飲酒建議量：葡萄酒女生不超過150ml，男生不超過300ml）。

7.堅果每天1把代替零食。

堅果含有α-亞麻油酸、維生素 B 群、維生素E、纖維素，以及鎂、硒、銅等礦物質，具有抗氧化能力、促進能量代謝，還能增加HDL、減少LDL。衛福部每日飲食指南，建議每天攝取1份堅果種子。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

