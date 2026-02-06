健康網》尾牙吃刈包 豬肉、花生補足能量

依據習俗，在尾牙當日需吃刈包。圖為新竹在地美食刈包，示意圖。（記者洪美秀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕2月3日的尾牙，像是一個溫柔的停頓，讓人腳步慢下來，好好吃一頓，抽個獎，讓老祖宗好好保佑一下，也把這一年的辛苦做一個總結。

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，台灣習俗裡，尾牙（2月3日）要吃刈包，把熱騰騰的饅皮張開，夾進滷得入味的豬肉、花生粉與酸菜。

請繼續往下閱讀...

王大元表示，從中醫的角度來看，這樣的組合其實很貼近身體的需要。古早的人勞動過頭，溫熱的熟食能夠安撫勞累的脾胃；帶點油脂的肉，補回被消耗的能量；花生的溫潤與酸菜的微酸，不僅讓滋養不會太厚重，也讓食慾大增。

年末天氣轉涼，生活卻不見得慢下來，選擇一份簡單、溫和、能被身體好好接住的食物。慢慢吃，細細嚼，讓胃暖了，氣順了，人也能跟著靜下來。「尾牙的刈包，提醒我們把一年走過的路，溫柔地包容，然後，留一點餘力，走向下一年。」

食農教育平台指出，花生營養豐富，含油量約46.1%、蛋白質23.6%、碳水化合物28.4%、膳食纖維7.9%、醣類4.6%，這些成分在高溫加工環境下會產生梅納反應，促使內含碳水化合物、胺基酸及蛋白質發生的一系列複雜反應，產生成百上千個具不同氣味的分子，而賦予花生產品獨特誘人香味，令人愛不釋手。花生油80%為不飽和脂肪酸，以油酸及亞油酸含量最為豐富，為人體不可或缺的脂肪酸；種皮富含前花青素（淡褐色、紅色）、花青素（黑色）及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，每天吃20-30粒，即可補充營養更預防心血管疾病。

食農教育平台也提到，豬肉的各個部位皆含有豐富的脂肪、蛋白質、維生素B1、維生素B6及菸鹼素，是每日所需熱量及蛋白質的重要來源，並能幫助修復身體組織、保護器官。

