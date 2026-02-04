自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感好了卻咳不停 9歲童「大白肺」竟感染黴漿菌

2026/02/04 14:52

烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清（左）為女童治療肺炎。（記者黃旭磊攝）

烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清（左）為女童治療肺炎。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過不到兩週就是馬年春節，台中醫療院所發現小兒流感有升溫趨勢，大肚區9歲林姓女童，確診A型流感後接受克流感治療5天，症狀明顯改善，女童持續輕微咳嗽，4週後症狀加重甚至咳到肋骨疼痛，並再度高燒至39.6°C，經烏日林新醫院查出感染黴漿菌肺炎，住院接受抗生素治療。

不少家長憂心，兒童流感痊癒後持續咳嗽，究竟是否潛藏合併症，9歲女童「小辰」確診A流合併感染黴漿菌，診所僅針對A流進行治療，沒想到黴漿菌潛伏多週讓症狀變得更嚴重，經烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清查出，感染黴漿菌肺炎，使用抗生素治療，經住院7天康復出院。

9歲女童右下肺葉感染肺炎，且白血球數等多項感染指數上升。（烏日林新醫院提供）

9歲女童右下肺葉感染肺炎，且白血球數等多項感染指數上升。（烏日林新醫院提供）

肺炎黴漿菌引發的非典型呼吸道感染，患者發燒仍保有活力被稱為「行走肺炎」，賴永清醫師說，根據患者胸部X光檢查顯示為右下肺葉肺炎，且血液檢驗查出白血球數等多項感染指數上升，表示有明顯細菌性感染，泌尿道也受到感染，進一步檢驗發現，黴漿菌抗體濃度高達128倍，正常值應小於16倍，推估黴漿菌感染至少持續4週以上。

小辰住院期間，針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染使用抗生素治療，另也搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣。

醫療團隊指出，兒科病房護理團隊指導正確拍痰技巧，幫助患者排出痰液，改善咳嗽、呼吸困難症狀，治療經3天後，痰液由原本黃綠濃稠轉為透明，7天後順利康復出院。

賴永清醫師提醒，黴漿菌臨床表現較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1至4週，若未及時檢查與治療，超過2至3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎，合併其他感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中