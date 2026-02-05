自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》洗牙會讓牙縫變大？ 醫揭：其實和牙結石有關

2026/02/05 14:18

植牙醫師廖富洲指出，洗牙後會覺得牙縫變大，其實並非洗牙造成，而是長期被忽略的牙結石問題，導致牙齦發炎或萎縮所致；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕洗牙後照鏡子，常會發現牙縫好像變得更明顯，這種經驗不少人都有，甚至有人因此擔心：「是不是洗牙把牙齦洗掉了？」也有人對洗牙產生抗拒。植牙醫師廖富洲指出，事實上，牙縫變大的原因，並非洗牙造成，而是長期被忽略的牙結石問題，導致牙齦發炎或萎縮。

洗牙把牙縫變大？廖富洲於臉書專頁「牙醫推薦 廖富洲植牙醫師」發文表示，洗牙後會覺得牙縫變大，這是因為當牙結石堆積在牙齒與牙齦之間，牙齦會因為發炎而腫脹，以至於看起來牙縫很小。但當洗牙把牙結石清除後，腫脹消退，牙齦恢復正常形狀，牙縫也就「顯現」出來，讓人誤以為是洗牙造成牙縫變大。

廖富洲並說明，洗牙的主要目的是預防牙周病，保持牙齦、牙齒健康，並建議每6個月應定期洗牙，是維持口腔保健的基本功。尤其當牙齦萎縮到牙齒無法保留，甚至導致全口缺牙時，會為生活帶來不便。

廖富洲也強調，若因牙齦問題導致缺牙，進行傳統假牙或植牙療程可能需要數月時間，對忙碌的人來說非常不方便。此外，缺牙不只是美觀問題，更影響咀嚼、說話與自信，提醒勿因牙縫變大迷思而不敢洗牙，定期洗牙才是維護口腔健康的正確保健方式。

