自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

世界癌症日HOPE車隊挑戰400公里 陪癌友南北長征

2026/02/04 14:31

高雄市長陳其邁與癌症希望基金會，共同呼籲民眾定期接受癌症篩檢、早期治療。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁與癌症希望基金會，共同呼籲民眾定期接受癌症篩檢、早期治療。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2月4日是世界癌症日，癌症希望基金會在成立25週年之際，進行3日的北高長征400公里活動，今早抵達高雄市政府，市長陳其邁親迎車隊，並鼓勵民眾定期癌篩、早期治療。

　癌症希望基金會副董事長、高雄長庚醫院醫師羅盛典帶領車隊，2日自台北出發，一路南騎到高雄，歷經3天逾400公里的長征，沿途有近百人響應，其中包括羅盛典在內共有8人全程參與挑戰。

由癌症希望基金會副董事長羅盛典（右2）帶領的車隊，今早完成400公里長征抵達高雄市政府，市長陳其邁（右1）親自迎接。（記者許麗娟攝）

由癌症希望基金會副董事長羅盛典（右2）帶領的車隊，今早完成400公里長征抵達高雄市政府，市長陳其邁（右1）親自迎接。（記者許麗娟攝）

　

　羅盛典表示，這次活動是由醫護團隊與志工發起，北中南分別有癌友加入騎乘的行列，主要是想向癌友傳遞「你並不孤單」的支持力量，同時也鼓勵癌友適切的運動有助於癌後恢復、重建生活節奏，在北部時就有有１名去年8月才完成乳癌治療的車友，在刮風又下雨中幫大家破風領騎，精神可佳！

　今年51歲的癌友侯金水是從台中加入一路騎到高雄，他說，4個姊姊和媽媽都有癌症，2010年他因腮腺炎就醫，告知醫師有家族癌症史，醫師為他做鼻腔內視鏡時發現1顆腫瘤，切片檢查為1期的惡性鼻咽癌，因及早發現及早治療，目前已經痊癒，罹癌前他就有打羽球運動的習慣，近2年開始騎單車，曾參加一日雙塔，在24小時內騎完500多公里，他鼓勵癌友運動，除了讓身體健康，運動後產生的多巴胺也會讓心情變得更好。

　總統賴清德也透過影片聲援，指推動「健康台灣」願景，落實早期篩檢、早期治療，相關預算已由28億元提升到68億元，目標是2030年將癌症死亡率降到3分之1。

　高雄市長陳其邁表示，中央已提供大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌公費癌篩項目，今年起也新增胃癌篩檢，以肺癌為例，高雄從2022年7月推動至今，肺癌 LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢達到4萬3000多人，人數全台灣第一，高雄市衛生局也結合戶政系統，為提高篩檢便利性，在偏鄉透過「公車式小黃」接送民眾篩檢、追蹤，以達到「健康平權」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中