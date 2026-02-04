抗老不用你努力？美研究：讓細菌「加班」產出延壽物 壽命真的變長

美國研究發現，透過特定方式「指揮」腸道菌，能讓它們變成製造「延壽物質」的微型工廠，且藥物不會進入血液循環；圖為腸道菌示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕抗老一定要吃昂貴補品、刻意改變飲食嗎？科學家發現，未來或許只要「指揮」腸道裡的細菌，就能讓它們變身為微型的「抗老代工廠」，源源不絕地製造出有助延年益壽的關鍵物質。

據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項由美國霍華休斯醫學研究所（HHMI）主導的研究，核心概念不是「殺死細菌」，而是「利用細菌」。簡單來說，研究團隊不是給動物吃補品，而是試圖「教導」細菌多製造一點對身體有益的東西。

請繼續往下閱讀...

研究發現，腸道菌天然就會分泌一種名為「可蘭酸（colanic acid）」的化合物，這種物質已被證實能延長線蟲與果蠅的壽命。為了讓細菌「加班」生產這種好東西，研究團隊在動物實驗中，使用了低劑量的抗生素「頭孢羅定（cephaloridine）」。結果發現，這並非為了殺菌，而是像一道「指令」，成功開啟了細菌的基因開關，促使它們大量分泌可蘭酸。實驗結果顯示，攝入該藥物的線蟲壽命顯著延長，證實了這條「細菌代工」的路徑是可行的。

藥物不進血液 不傷身更安全

許多人聽到抗生素會擔心副作用，但這項技術最吸引人的地方就在於安全性。研究指出，「頭孢羅定」若經口服，幾乎不會被血液吸收，它只會停留在腸道內專心「指揮」細菌，避免了傳統藥物進入全身循環可能引發的肝腎負擔。

小鼠實驗：降壞膽固醇、改善代謝

研究團隊進一步在小鼠身上測試，發現這種方法能帶來顯著的代謝改善。雄性小鼠體內的「好膽固醇」上升、「壞膽固醇」下降；雌性小鼠的胰島素水平則獲得改善。這顯示透過腸道菌調節生理機能，對於對抗老化帶來的代謝問題具有潛力。

研究團隊認為，這將改變未來藥物的研發方向：從「直接治療人體細胞」，轉向「開發能指揮微生物的藥物」。不過專家也提醒，目前相關成果仍處於動物實驗階段，距離人類臨床應用尚需更多驗證。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法