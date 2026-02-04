自由電子報
健康 > 杏林動態

台大團隊搶先全球 解開主動脈誘發氣管軟骨生成之謎

2026/02/04 12:33

台大醫院主治醫師洪琬婷解說，主動脈移植到氣管，透過關鍵蛋白等生物機轉，成功讓受贈者的氣管長出軟骨，搶先全球發表在國際期刊。（記者吳柏軒攝）

台大醫院主治醫師洪琬婷解說，主動脈移植到氣管，透過關鍵蛋白等生物機轉，成功讓受贈者的氣管長出軟骨，搶先全球發表在國際期刊。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕腫瘤侵犯、外傷或氣切等患者需重建氣管，但替代性材料是臨床最大難題，國際由法國先利用捐贈者的「主動脈」重建，但未找到生物機轉；台大醫學院特聘教授陳晉興、台大主治醫師洪琬婷等組團隊搶先全球解開謎題，發現關鍵蛋白FGF-2可誘發軟骨生長，未來將進一步研究如何讓軟骨長更好，甚至鑽研「異種移植」可能性。

陳晉興表示，氣管內有軟骨可維持呼吸通道，但腫瘤侵犯、外傷或氣切導致氣管受損，大規模重建的臨床難題，是替代性材料缺乏穩定耐久，2018年法國團隊利用往生者捐贈的主動脈來重建患者氣管，成功長出軟骨，且不須吃抗排斥藥物，13個案例有12例存活3個月以上，但未發現其中的生物機轉。

台大醫學院特聘教授暨部主任陳晉興解釋，器官捐贈的主動脈經冷凍保存，再移植到氣管的手術治療方法。（記者吳柏軒攝）

台大醫學院特聘教授暨部主任陳晉興解釋，器官捐贈的主動脈經冷凍保存，再移植到氣管的手術治療方法。（記者吳柏軒攝）

國科會前身科技部在2017年起補助陳晉興團隊投入「氣管再生」計畫；陳晉興說，2018年看到法國團隊案例，立即展開研究，2021年完成亞洲首例「冷凍保存主動脈」移植到氣管的臨床試驗，該名患者40多歲，至今恢復良好，已返回職場工作；也幫助另名20多歲在颱風天遭電線切斷脖子的患者重建氣管，台大已累積6例臨床，有申請衛福部臨床試驗，手術費用由台大全額支出。

但負責運送血液的主動脈，如何移植到氣管並生成軟骨？相關機轉由台大團隊搶先全球解密！主治醫師洪琬婷說，2017年就加入團隊，2020年開始研究機轉，動物實驗發現，捐贈的主動脈經冷凍後，仍保有關鍵訊號蛋白「成纖維生長因子2」（FGF-2），可吸引患者氣管的軟骨前驅細胞移行並分化，長出軟骨，論文去年6月發表在國際期刊《Advanced Healthcare Materials》。

陳晉興表示，該研究有極高的醫學轉譯價值，除了氣管重建手術的準則與材料開發，主動脈生成軟骨的機轉，下一步可望研究如何生成其他人體軟骨，甚至團隊也鑽研用豬的主動脈進行「異種移植」；但目前尚待突破如何讓氣管軟骨長得整齊，以及解開生長速度，讓手術支架能取出，降低氣管因異物增生肉芽等問題。

國科會補助台大醫學院特聘教授陳晉興（右4）、台大主治醫師洪琬婷（右3）等團隊，搶先全球解開謎題，發現關鍵蛋白FGF-2可誘發軟骨生長，未來可望帶來臨床價值與醫學轉譯。（記者吳柏軒攝）

國科會補助台大醫學院特聘教授陳晉興（右4）、台大主治醫師洪琬婷（右3）等團隊，搶先全球解開謎題，發現關鍵蛋白FGF-2可誘發軟骨生長，未來可望帶來臨床價值與醫學轉譯。（記者吳柏軒攝）

國科會補助台大醫學院特聘教授陳晉興（右2）、台大主治醫師洪琬婷（右1）等團隊，搶先全球解開謎題，發現關鍵蛋白FGF-2可誘發軟骨生長，未來可望帶來臨床價值與醫學轉譯。（記者吳柏軒攝）

國科會補助台大醫學院特聘教授陳晉興（右2）、台大主治醫師洪琬婷（右1）等團隊，搶先全球解開謎題，發現關鍵蛋白FGF-2可誘發軟骨生長，未來可望帶來臨床價值與醫學轉譯。（記者吳柏軒攝）

