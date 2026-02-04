自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高慧君斜視凸眼 甲狀腺有狀況！

2026/02/04 14:19

高慧君近年深受甲狀腺方面的狀況所苦。（光意娛樂提供）

高慧君近年深受甲狀腺方面的狀況所苦。（光意娛樂提供）

〔健康頻道／綜合報導〕女星高慧君近日談到自己有甲狀腺方面的狀況。國軍台中總醫院說明，若甲狀腺分泌量過多，可能造成體重減輕、失眠等症狀；另外若分泌不足，也可能怕冷、嗜睡以及體重增加。

據報導，高慧君近日打算進行手術，以改善凸眼的困擾。她自曝2025年底在家中昏倒，重摔在地，所幸有媽媽與看護及時救援，事後到醫院檢查，發現自己留下很難回復的損傷。且因甲狀腺問題，腫了一大圈，在調整飲食與運動後瘦下24公斤。

高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）

高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）

國軍台中總醫院衛教資料說明，甲狀腺位於脖子的前方，分泌著甲狀腺素。這是一種荷爾蒙，可以增進人體的新陳代謝，當甲狀腺分泌了過量的甲狀腺素，人體的新陳代謝就會過快，而產生神經緊張、心跳及呼吸加速、體重減輕、失眠、手抖、多汗、怕熱、疲倦、凸眼、腹瀉等問題，這也被稱作甲狀腺機能亢進。相反的，如果甲狀腺素分泌量不足，新陳代謝就會減緩，產生怕冷、疲倦、嗜睡、體重增加、水腫、精神遲鈍等症狀，被稱為甲狀腺機能低下。

甲狀腺機能亢進由於新陳代謝旺盛，需要充足的維生素B群、A、C與鈣質，但有一種營養素要限制，就是碘。也應避免咖啡因（如咖啡、濃茶、可樂、可可等）的攝取，也應戒菸、戒酒，以免刺激神經，加重病情。在生活上，也應力求心情的平靜，並維持正常的生活作息，避免無謂的壓力。

甲狀腺機能低下因新陳代謝緩慢，會有體重過重與便秘問題。應注意膳食纖維與水份的充份攝取及應避免攝取過量的十字花科食物（芥蘭、油菜、花椰菜、高麗菜、萵苣、白菜、白蘿蔔等），它們會防礙碘的利用，進一步壓抑甲狀腺機能。

一旦有了甲狀腺的問題，就要耐心地接受治療。以藥物治療的患者，通常在症狀穩定後，還有一段用藥時期。此時仍應遵照醫師的指示按時服藥與追蹤，千萬不要自己擅自停藥。經過適切的治療與飲食生活調整，都可以得到相當不錯的療效。

