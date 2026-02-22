年節不想變「熊貓眼」！ 中醫師曝3招護胃：年糕這時段吃較優

彰化馬光中醫診所中醫師廖欣儀建議，飲食黃金比例調整進食順序，先吃蔬菜再蛋白質，最後才是澱粉，年糕等糯米最好白天吃，晚上就不要吃，以免影響睡眠品質。（彰化馬光中醫診所）

〔記者張聰秋／彰化報導〕春節親友拜年，免不了一攤接一攤的吃飯，再加上宵夜零食，再怎麼強的「鐵胃」一定也會抗議。中醫師建議，改變進食順序，先吃蔬菜再吃蛋白質，最後才是澱粉；年糕、米糕等糯米類食品盡量安排在早、午餐食用，避免晚上或宵夜時段嘴饞，否則容易影響消化與睡眠品質，隔天起床成了「熊貓眼」。

彰化馬光中醫診所中醫師廖欣儀指出，過年人群南來北往，流感與各類呼吸道疾病還有腸胃型感冒進入高峰，中醫觀點「胃不和則臥不安」脾胃是後天之本，若飲食過量、作息紊亂，身體抵抗力下降，病毒就容易趁虛而入，想要平安過好年，調整飲食、適度活動筋骨與穴位按摩缺一不可。

請繼續往下閱讀...

在飲食方面，過年聚餐多半油膩、重口味，湯湯水水與糯米製品攝取過多，常會出現胃脹氣、胃食道逆流等問題。廖欣儀建議，吃飯時可依「蔬菜、蛋白質、澱粉」的順序進食，先攝取高纖蔬菜，有助腸胃蠕動、減少負擔；喝湯、飲料則盡量與正餐分開，避免一邊吃飯一邊喝飲料，影響消化。酒精與含糖飲料也應節制，否則容易造成身體沈重、疲倦感加重。

中醫師建議多按內關穴（手腕橫紋向上3指寬）若旅途中有噁心、想吐、胃氣上逆或心情焦慮，按壓此穴能寧心安神。（彰化馬光中醫診所提供）

中醫師建議大家多按合谷穴（手虎口處）這是萬能保健穴，能疏散風邪、促進腸胃蠕動，對預防感冒很有幫助。（彰化馬光中醫診所提供）

國人過年拜拜用年糕（年高），寓意年年高升，但年糕用糯米做成，屬於比較難消化的食物，她建議份量控制在手掌大小，並安排在白天食用，避免晚間進食造成食積（消化不良）、影響睡眠。

過年久坐打麻將、追劇，容易導致氣血循環不佳。廖欣儀建議空檔時適度拉筋活動筋骨，多按摩穴位，幫助穩定免疫狀態，包含合谷穴（手虎口處）、足三里穴（膝蓋下方四指幅處）、內關穴（手腕橫紋向上三指寬）每天3到5分鐘，輔助改善胃部不適。

她提醒，年節期間進出人多場所仍應配戴口罩、勤洗手，長輩與慢性病患者更要注意保暖與作息，若出現喉嚨不適、鼻塞或腸胃症狀，應及早就醫，避免小病拖成大病，影響過年心情。

中醫師建議常按足三里穴（膝蓋下方4指幅處）這是中醫強健脾胃的第一大穴，強後天以養先天，脾胃強健則抵抗力自然提升。（彰化馬光中醫診所提供）

用糯米做成的年糕，裹粉煎炸口感外酥內軟，吃太多或晚上吃容易產生中醫所謂的「食積」相當於西醫消化不良，出現腹脹、腹悶甚至胃食道逆流等腸胃不適，應注意份量與食用時間。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法