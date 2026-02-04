看起來瘦最危險？研究：「泡芙人」腦部退化更快 關鍵非體重

最新研究發現，外表看起來不胖但體脂過高的「泡芙人」，其大腦老化與萎縮的風險反而更高。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一般人總認為肥胖是萬病之源，但最新研究卻打破了這個迷思：「你看起來多重不是重點，脂肪長在哪裡才是關鍵。」北美放射學會（RSNA）旗艦期刊《放射學》（Radiology）刊登一項涉及2.5萬人的大型研究發現，外表看起來不胖、BMI標準但體脂過高的「泡芙人」（Skinny Fat），其大腦老化與認知衰退的風險，竟然比傳統定義的肥胖者還要高。

根據《每日科學》（ScienceDaily）報導，中國徐州醫科大學附屬醫院的研究團隊，利用核磁共振（MRI）分析了英國生物銀行（UK Biobank）中近2.6萬名受試者的數據。他們發現，對大腦殺傷力最強的並非全身性肥胖，而是兩種特殊的脂肪分布模式。

請繼續往下閱讀...

首先是被稱為「胰臟優勢型」的隱性肥胖，這類人的肝臟脂肪可能相對正常，容易被健檢忽略，但其胰臟脂肪濃度卻異常堆積高達30%以上。研究顯示，這種隱蔽的脂肪堆積，與大腦灰質流失、腦齡老化有極強的關聯性，風險甚至高於一般熟知的脂肪肝。其次則是典型的「泡芙人」，這類族群BMI指數未超標，外表看似苗條，但體內的肌肉量極低、腹部深處脂肪比例極高，呈現極不健康的「高油低肌」狀態。

腦袋變小變笨 關鍵在脂肪位置

研究主導者劉凱博士指出，這兩類族群雖然不符合傳統肥胖定義，但其大腦健康狀況卻最令人擔憂。MRI掃描顯示，他們的大腦灰質體積顯著減少，認知功能測驗表現也較差，顯示大腦正在加速老化。

這項發現提醒大眾，光看體重計上的數字是不夠的。即使外表苗條，若長期缺乏運動導致肌肉流失、內臟脂肪堆積，大腦可能早已在不知不覺中「縮水」。劉凱建議，醫療檢測不應只關注脂肪肝，更應重視胰臟脂肪與肌肉脂肪比，才能真正預防神經退化疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法