健康 > 杏林動態

春節就醫不撲空 部立醫院開診率近9成

2026/02/04 11:41

今年除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近九成。（資料照）

今年除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近九成。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節連假長、天氣多變，感冒、發燒一不小心就找上門，衛生福利部今（4日）表示，為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛福部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近九成，醫療量能充足，讓民眾過年也能安心就醫。

衛福部醫福會執行長林慶豐指出，除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近九成，共開設1183診次，除了急診及住院醫療維持24小時正常運作外，醫院也持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診。

林慶豐表示，部立醫院春節期間同步設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，不僅可降低交叉感染風險，也能分散急診就醫人潮、減輕壅塞壓力，並每日監控急診運作情形。院內同時持續落實分級檢傷、感染管制及人力彈性調度，將急診量能優先留給重症與緊急病患，降低塞車風險，確保春節期間醫療服務穩定不中斷。

為了讓民眾更好找醫院、少跑冤枉路，各部立醫院也透過健保快易通App、官網、網路掛號系統及地方衛生局公告，提前公布春節門診與傳染病特別門診資訊，提醒民眾先查再出門。

