認清骨性關節炎非退化 台中慈濟醫院推動保膝新思維

台中慈濟醫院關節中心由呂紹睿教授（中）領軍，團隊包含接受完整KHPO訓練的周立展主任（左）與趙子鎔醫師（右）。（慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕翻轉「退化」迷思，提早守護「膝關節」！台中慈濟醫院關節中心資深顧問呂紹睿教授表示，眾人因為「退化性」膝關節炎的俗稱，常把「骨性膝關節炎」和老化或退化現象劃上等號，其實這是一個有明顯病程、具體病因的疾病，千萬不要延誤治療拖到不得不置換人工膝關節！

呂紹睿表示，所謂「退化性」膝關節炎並不是單純自然退化，而是可以積極預防治療的疾病，膝關節1年彎曲100萬次，出生時薄如蟬翼的內側皺襞會隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨，這樣的「內側摩擦現象」，因為經年累月的物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的「內側摩擦症候群」。

骨性膝關節炎的病理機轉說明。（慈濟醫院提供）

呂紹睿研究建立「膝關節健康促進方案（KHPO）」，將骨性關節炎區分為4期，針對不同期別各有對應的治療方式，只要及早介入就能避免惡化，置換人工膝關節是最後選項。

知名歌仔戲藝人孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，曾被多位骨科醫師告知若持續表演遲早需更換人工膝關節，讓她擔憂是否能繼續從事最愛的舞台表演工作，2019年接受呂紹睿醫師的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，現在超過6年仍能持續在舞臺盡情演出。孫翠鳳牢記呂紹睿提醒，手術不是一勞永逸的方式，平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活3原則」與「護膝3運動」保養膝關節。

呂紹睿並提供膝關節健康促進方案口訣：「護膝333，健康真簡單」，在骨性膝關節炎第1至第2期時，「生活3原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久」，與「護膝3運動：壓膝、抱膝、直抬腿」雙劍合璧的「智慧護膝3＋3」，能為大多數病人逆轉不適症狀。

膝關節健康促進方案的治療3對策說明。（慈濟醫院提供）

當病程進展到需要醫療介入時，「治療3對策」的「保膝手術：關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA）」，可以依病程期別，最大程度保留病人健康的關節結構。

至於病程末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。

台中慈濟醫院關節中心由呂紹睿領軍，團隊包含接受完整KHPO訓練的周立展主任與趙子鎔醫師，從評估、分期到治療，給予病人全方位照護，希望翻轉「等壞了再換」的既定觀念，透過早期診斷與分期治療，協助病人及早面對、正確治療，延長膝關節壽命，走得久、站得穩。

