偏鄉13年無牙醫！牙痛要奔數10公里 暖心醫師每日往返2小時駐診

牙醫師賴奕卲（左）辭去台大雲林分院工作，每日往返2小時到口湖鄉衛生所常駐看診，衛生所主任呂世隆感謝賴醫師守護偏鄉民眾口腔健康。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林醫療資源不足又不均，口湖鄉13年沒有牙科醫師，鄉民牙痛、補牙得舟車勞頓到外鄉鎮，牙醫師賴奕卲辭去台大醫院雲林分院工作，每天從斗六到口湖衛生所常駐看診。雲林縣衛生局長曾春美說，未來將請賴醫師支援其他無牙醫偏鄉，守護鄉親口腔健康。

56歲賴奕卲是雲林人，在台大雲林分院服務超過20年，發現很多偏鄉病患因沒牙醫師看診不便，許多口腔問題很嚴重才就醫，辭掉醫院工作後，因緣際會到口湖鄉衛生所擔任常駐牙醫師，從斗六到口湖車程約5、60分鐘，往返要2小時。

請繼續往下閱讀...

賴奕卲說，1月29日報到，診間有診療椅、X光，但器械不足還需準備，剛開始會以成人、學童口腔篩檢為主，等器械都到位再開始治療，這幾天觀察下來，發現在地患者以長輩假牙不舒服，小朋友則是齲齒等口腔檢查為主。

曾春美表示，雲林有多個偏鄉沒有牙醫師，感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙科醫師到偏鄉服務，彌補沒有牙科醫療的空缺，守護偏鄉民眾的口腔健康。

曾春美說，賴醫師在台大雲林分院服務多年，有豐富完整的牙科臨床經驗，這次投入偏鄉醫療，可提供在地民眾穩定且連續牙科治療服務，未來也將請他協助支持跨鄉鎮牙科支援與外展服務，逐步改善偏鄉牙科醫療資源不足現況。

雲林縣議員蔡岳儒得知賴奕卲每天要從斗六通勤到口湖衛生所常駐看診，對他守護偏鄉鄉民眾的暖心之舉，敬佩又感動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法