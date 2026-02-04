自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》狂吃杏仁、腰果抗發炎？ 醫列真正護心4堅果 死亡率降20％

2026/02/04 11:19

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，杏仁、腰果、南瓜子雖營養豐富，但因Omega-3含量低，對於改善慢性發炎、護心幾乎無助益；示意圖。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，杏仁、腰果、南瓜子雖營養豐富，但因Omega-3含量低，對於改善慢性發炎、護心幾乎無助益；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕以為堅果能夠抗發炎，一味狂吃杏仁、腰果，結果卻可能做白工。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，若想透過吃堅果改善慢性發炎、保護心血管，須選對富含Omega-3的亞麻籽、奇亞籽、核桃、夏威夷豆。研究也指出，吃對這些堅果，死亡率可降20%。至於常見的杏仁、腰果幾乎不含Omega-3，大量補充對於抑制發炎其實並無助益。

明明很養生、堅果天天吃，為什麼健檢報告上的紅字還是降不下來？蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，這可能是因為吃錯堅果所致。以杏仁來說，雖然含有維生素E和纖維，也是健康食物，但它對於平衡身體發炎這件事，卻幾乎幫不上忙。

蕭捷健進一步指出，想要抗發炎、增加免疫力，需要的是平衡，Omega-6和Omega-3如同身體裡的陰與陽，Omega-6負責啟動免疫反應，保護身體免受細菌攻擊；Omega-3負責維持調節反應，讓身體冷靜下來，不要過度發炎。

杏仁、腰果Omega-6比例高 無助抗發炎

他並說明，外食大多使用Omega-6偏高的大豆油，也導致現代人體內Omega-6爆量。若吃堅果的目的是想抗發炎，卻選擇了「Omega-6：Omega-3」比例高達2010：1的杏仁，或是125：1的腰果，便無法期待產生抗發炎作用。

亞麻籽、奇亞籽、核桃、夏威夷豆助滅火

若想攝取抗發炎、護心血管的堅果，蕭捷健建議，應挑選以下4種，才能真正發揮滅火效益，平衡體內油脂；包括：

亞麻籽（比例1:4）：也是Omega-3含量冠軍。

奇亞籽（比例1:3）：還有滿滿的膳食纖維。

核桃（比例4:1）：堅果界推薦的Omega-3大戶，CP值最高。

夏威夷豆（比例6:1）：富含優質單元不飽和脂肪酸。

3種堅果Omega-3含量低 不宜吃太多

此外，蕭捷健也點名以下3種堅果雖然營養豐富，但Omega-3含量低，不宜吃太多。包括：

杏仁（比例2010:1）：維生素E之王，但不是Omega-3的好來源。

腰果（比例125:1）：口感棒，但碳水稍高。

南瓜子（比例114:1）：對攝護腺好，但對平衡油脂幫助有限。

蕭捷健並補充，山粉圓的Omega-3也逼近亞麻籽，若飲料店如果有這種配料，推薦可以添加。另，美國心臟協會建議，堅果每天攝取1把掌心大小、約 30g就足夠，切勿過量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中