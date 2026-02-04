健康網》狂吃杏仁、腰果抗發炎？ 醫列真正護心4堅果 死亡率降20％

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，杏仁、腰果、南瓜子雖營養豐富，但因Omega-3含量低，對於改善慢性發炎、護心幾乎無助益；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕以為堅果能夠抗發炎，一味狂吃杏仁、腰果，結果卻可能做白工。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，若想透過吃堅果改善慢性發炎、保護心血管，須選對富含Omega-3的亞麻籽、奇亞籽、核桃、夏威夷豆。研究也指出，吃對這些堅果，死亡率可降20%。至於常見的杏仁、腰果幾乎不含Omega-3，大量補充對於抑制發炎其實並無助益。

明明很養生、堅果天天吃，為什麼健檢報告上的紅字還是降不下來？蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，這可能是因為吃錯堅果所致。以杏仁來說，雖然含有維生素E和纖維，也是健康食物，但它對於平衡身體發炎這件事，卻幾乎幫不上忙。

蕭捷健進一步指出，想要抗發炎、增加免疫力，需要的是平衡，Omega-6和Omega-3如同身體裡的陰與陽，Omega-6負責啟動免疫反應，保護身體免受細菌攻擊；Omega-3負責維持調節反應，讓身體冷靜下來，不要過度發炎。

杏仁、腰果Omega-6比例高 無助抗發炎

他並說明，外食大多使用Omega-6偏高的大豆油，也導致現代人體內Omega-6爆量。若吃堅果的目的是想抗發炎，卻選擇了「Omega-6：Omega-3」比例高達2010：1的杏仁，或是125：1的腰果，便無法期待產生抗發炎作用。

亞麻籽、奇亞籽、核桃、夏威夷豆助滅火

若想攝取抗發炎、護心血管的堅果，蕭捷健建議，應挑選以下4種，才能真正發揮滅火效益，平衡體內油脂；包括：

●亞麻籽（比例1:4）：也是Omega-3含量冠軍。

●奇亞籽（比例1:3）：還有滿滿的膳食纖維。

●核桃（比例4:1）：堅果界推薦的Omega-3大戶，CP值最高。

●夏威夷豆（比例6:1）：富含優質單元不飽和脂肪酸。

3種堅果Omega-3含量低 不宜吃太多

此外，蕭捷健也點名以下3種堅果雖然營養豐富，但Omega-3含量低，不宜吃太多。包括：

●杏仁（比例2010:1）：維生素E之王，但不是Omega-3的好來源。

●腰果（比例125:1）：口感棒，但碳水稍高。

●南瓜子（比例114:1）：對攝護腺好，但對平衡油脂幫助有限。

蕭捷健並補充，山粉圓的Omega-3也逼近亞麻籽，若飲料店如果有這種配料，推薦可以添加。另，美國心臟協會建議，堅果每天攝取1把掌心大小、約 30g就足夠，切勿過量。

