健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》銀髮族吞藥卡卡不是小事！ 藥師揭5大吃藥問題一次懂

2026/02/08 07:36

高齡化社會來臨，銀髮族在服藥時常出現「怕嗆到」、「藥太苦」等困擾，專家分析安全用藥原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

高齡化社會來臨，銀髮族在服藥時常出現「怕嗆到」、「藥太苦」等困擾，專家分析安全用藥原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕銀髮族服藥導致嗆咳，具高度風險。根據研究顯示，65歲以上長者中，每10人就可能有1人有吞嚥障礙，服藥安全成為高齡照護重要的一環。藥師陳怡安指出，通常藥品具有侵蝕性，若服藥後立刻躺下，可能會沾黏在食道內壁，導致提前溶解、刺激食道黏膜，也可能增加藥品或水嗆入呼吸道的風險。因此建議長輩，服藥不妨依循4步驟，先喝水、定位置、一口吞，與補喝水，維護用藥安全。

陳怡安接受《美醫誌》採訪表示，高齡化社會來臨，許多長輩在服藥時常出現「吞不下去」、「怕嗆到」、「藥太苦」等困擾，甚至為了方便而自行將藥品咬碎、磨粉，卻可能在無意間影響藥效，甚至增加低血壓、嗆咳或副作用的風險。她並提出長輩吃藥5大常見問題，與建議做法提供給民眾參考：

1.吞藥有正確姿勢

根據食品藥物管理署建議，服藥時應採取「上半身直立」的站姿或坐姿，避免躺著吞藥。通常藥品具有侵蝕性，若服藥後立刻躺下，藥品可能會沾黏在食道內壁，導致提前溶解、刺激食道黏膜，也可能增加藥品或水嗆入呼吸道的風險。
在實際操作上，陳怡安建議可以掌握以下幾個關鍵步驟：

●先喝水：先喝一口白開水濕潤咽喉。

●定位置：頭部擺正，將藥品放置於舌頭較後方、接近舌根的位置。

●一口吞：稍微仰頭後喝一大口水，藉由水的衝力順勢吞下。

●補喝水：吞完後記得再多喝幾口水，確保吞嚥乾淨，避免藥品殘留在咽喉或食道。

2.藥品劑型設計「有目的」，別隨意切碎藥

有時長輩為了讓藥「比較好吞」，可能會選擇將藥品咬碎、切半或磨成粉末，但這樣的做法其實潛藏風險。陳怡安指出，藥品的劑型跟服用方式，都是經過精密設計的，最直接的影響就是藥物濃度的改變，

陳怡安以高血壓藥物為例，若隨意咬碎或磨粉，可能導致藥品在血中濃度短時間內過高，進一步增加低血壓、頭暈，甚至跌倒的風險。

3.一根湯匙可切藥

若經醫師或藥師確認藥品可以切半服用，仍應注意切分方式與衛生。陳怡安表示，若臨時需要切藥，可利用湯匙作為輔助，將藥錠放置在湯匙圓弧處的高點，用拇指按壓藥錠兩側，即可完成剖半。

4.藥師磨粉前的專業評估

針對有嚴重吞嚥困難、無法吞服固體藥品的患者，醫師可依患者狀況開立「磨粉處方」，再由藥師評估患者體重、身高、適應症等條件後，使用專業磨粉設備做處理。不過，磨粉後可能會沒有辦法達到最好的治療效果。

5.吃藥配蜂蜜小心會影響吞嚥

有些藥品味道較苦澀，長輩可能會想搭配蜂蜜一起「潤喉」服用。對此，陳怡安表示，雖然蜂蜜本身在保健上有一定的應用價值，但還是可能會和藥品產生交互作用，且蜂蜜的高黏性也會增加吞嚥時嗆咳風險。

陳怡安提醒，如果在用藥上有任何疑慮，務必諮詢醫師或藥師，切勿自行改變藥品型態，或搭配其他飲料、甜食服用，才能守護長輩的用藥安全，達到早日康復的目標。

