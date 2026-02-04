自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》走幾步路就「卡關」 醫揭膝蓋骨刺警訊

2026/02/04 13:16

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，除中老年族群外，長期負重或重複使用膝蓋者也可能出現膝蓋骨刺。提醒若出現痠痛等警訊，應及早就醫；情境照。（圖取自freepik）

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，除中老年族群外，長期負重或重複使用膝蓋者也可能出現膝蓋骨刺。提醒若出現痠痛等警訊，應及早就醫；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕只是走幾步路，膝蓋就覺得卡卡又疼痛，讓不少人擔心是不是老化？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享，1名50多歲女性平時沒有運動習慣，也無明顯外傷史，因上下樓梯時出現緊繃、刺痛感而就醫。檢查後發現，造成不適的主因竟是膝蓋骨刺。他指出，這類情況相當常見，不只是中老年族群，長期負重或重複使用膝蓋的人，也可能遇到類似問題。提醒走路或上下樓梯時，若出現膝蓋痠痛等3大警訊，應及早就醫，減少行走不便。

膝蓋骨刺是什麼？

陳鈺泓於臉書粉專「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文說明，膝蓋骨刺是指關節邊緣出現多餘的骨頭增生，也是身體在關節磨損後的一種自然反應，目的在於保護關節。並說明骨刺本身不一定會造成疼痛，但當其壓迫到周圍軟組織時，就可能出現疼痛、卡卡等不適感。

為什麼會長出膝蓋骨刺？

至於膝蓋為何會生出骨刺？陳鈺泓說，膝蓋骨刺最常見的原因之一是關節退化，隨著年紀增加，軟骨逐漸磨損，骨頭之間缺乏保護，容易誘發骨刺生成。此外，長期爬山、久站久走、長期跑步等重複性使用膝蓋的動作，或膝蓋曾有舊傷、關節炎未妥善處理，都可能提高骨刺形成機率。

出現3大警訊須留意

陳鈺泓接著進一步指出，膝蓋骨刺常見3大症狀，包括：1.走路或上下樓梯時膝蓋出現痠痛或刺痛感；2.活動時覺得膝蓋卡卡不順，甚至膝蓋伸不直、彎不順、走不穩；3.清晨起床時特別感到膝蓋關節僵硬、腫脹，而有「卡住」的感覺。

膝蓋骨刺怎麼處理？

陳鈺泓強調，骨刺本身不會自然消失，但可透過治療改善症狀。常見方式包括：以止痛藥、消炎藥控制疼痛與腫脹；熱敷、電療、筋膜放鬆搭配強化膝周肌群等物理治療緩解，以及使用護膝或柺杖等輔助器具減輕關節負擔。

此外，陳鈺泓表示，部分患者也會考慮注射玻尿酸或PRP幫助關節潤滑、延緩惡化。若出現嚴重「卡關」狀況，且保守治療無效時，才會進一步評估手術移除骨刺的必要性。

