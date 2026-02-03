自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孕母喝酒 研究：恐影響孩子大腦 走上危險飲酒道路

2026/02/03 17:58

研究表明，出生前就接觸酒精可能會悄悄影響大腦，使生物在幾十年後走上危險飲酒道路。圖為示意圖。（法新社）

研究表明，出生前就接觸酒精可能會悄悄影響大腦，使生物在幾十年後走上危險飲酒道路。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究表明，出生前就接觸酒精可能會悄悄影響大腦，使生物在幾十年後走上危險飲酒道路。此研究發表在《神經科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國威斯康辛大學麥迪遜分校的研究團隊，進行1項旨在探討出生前接觸酒精和壓力，如何影響成年後大腦功能和飲酒行為的研究。實驗以恆河猴作為研究對象，旨在更好地了解產前經歷如何對成年後生活產生持久影響。

懷孕的母恆河猴被分成3組。第一組攝取適量酒精，第二組經歷輕度壓力，第三組攝取酒精並同時經歷壓力。等幼猴出生並成長到成年後，研究人員評估牠們腦部化學成分，並觀察多巴胺系統以及酒精攝取情況。

研究結果表明，產前接觸酒精和產前壓力，都會改變後代多巴胺系統。出生前接觸過酒精的猴子，成年後飲酒速度也較快。

更重要的是，在動物飲酒前測量的多巴胺系統數據，能夠預測牠們日後的飲酒行為。這一模式與人類酒精使用障礙研究結果相吻合，並表明某些大腦差異可能在問題飲酒出現之前就已經存在。

研究團隊表示，此研究結果進一步證實懷孕期間飲酒可能對後代產生長期影響。雖然未發現產前壓力與成年飲酒行為之間存在直接聯繫，但研究人員指出，產前壓力仍可能影響行為的其他方面。

研究團隊也強調，他們的實驗設計與人類產前壓力和酒精暴露的發生機制高度吻合。這種相似性增強了研究結果的臨床意義，並有助於彌合動物研究與人類健康之間的差距。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

