健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》狂健身卻便秘 營養師3大解決方案

2026/02/04 11:49

不少人熱愛健身，且僅吃水煮餐；然打造完美體態前，卻先發生便祕困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人熱愛健身，且僅吃水煮餐；然打造完美體態前，卻先發生便祕困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，上健身房打造完美體態幾乎已成為全民運動，不少人相當勤於健身，且積極調整飲食，僅吃健康餐與水煮餐；然積極減重的代價，卻是「便祕」！營養師建議，可多吃橄欖油、堅果以及補充足夠水分以及特定水果，來軟化糞便。

近日有位熱愛健身的「健友」在Thread上表示，自己自從開始吃健身餐與水煮餐後，變得時常便祕。「建銘營養師」李氏聯合診所營養師曾建銘在下方回答：針對健身族群執行嚴格飲食控制（如全水煮餐）後常見的便祕問題，通常是因為飲食模式太過極端，缺乏腸道運作所需的元素。

曾建銘解析吃水煮餐造成的便祕、腸道塞車原因：

​極度缺油：腸道缺乏油脂潤滑，導致糞便乾硬難行。

​纖維、水分失衡：吃大量粗纖維（蔬菜）卻沒喝足夠的水，纖維反而變成堵塞物。

​食量驟減：糞便製造原料不足。

​曾建銘同時提出「解決方案」。

​把「好油」加回來： 燙青菜淋橄欖油、吃堅果或酪梨，給腸道潤滑劑。

​補充足夠水分：晨起喝溫水啟動腸胃；水量需隨纖維量增加，避免纖維變乾硬。水分一天攝取體重至少30～40ml/kg依照自身運動量。

​神級通便水果：推薦紅肉火龍果、奇異果，利用天然酵素與水溶性纖維軟化糞便。

​優化腸道菌相：攝取無糖優格或益生菌。

